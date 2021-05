Langenargener Festspiele beginnen Ende Juni

In der diesjährigen Festspielsaison in Langenargen kommen Abenteuer, Mut, Liebe und Tragik auf die Langenargener Bühne am Seeufer. Vom 26. Juni bis 15. August 2021 sind die Aufführungen im Langenargener Schlosspark an der Muschel zu sehen, wie der Veranstalter mitteilt. Bei schlechter Witterung finden die Aufführungen im nahgelegenen Münzhof statt.

Eine der wohl bekanntesten und zugleich tragischsten Liebesgeschichten überhaupt zeigen die Festspiele als Abendstück: Mit Shakespeares „Romeo und Julia“ werden musikalische, tiefgründige wie unterhaltsame Theatermomente geboten. Romeo Montague und Julia Capulet verlieben sich unsterblich ineinander. Doch diese Liebe darf nicht sein. Die beiden Familien Capulet und Montague sind seit Generationen verfeindet. Es kommt zur Tragödie.

Abenteuerlich wird‘s im Familienstück: Mit Mark Twains „Tom Sawyer und Huckleberry Finn“ verwandelt sich der Bodensee zum Mississippi, schreiben die Theatermacher. Die besten Freunde Tom und Huck beobachten durch Zufall einen Mord. Doch die Wahrheit um den Täter darf keinesfalls ans Tageslicht geraten. Als ihr Freund beschuldigt wird und ins Gefängnis muss, nagt das schlechte Gewissen an Tom und Huck. Die Veranstalter versprechen eine gute Mischung an Spannung, Humor und Musik.

Weitere Informationen unter www.langenargener-festspiele.de.