Langenargener Eisstockschützen zu Sportler des Jahres gekürt

Der Eissportverband Baden-Württemberg (EBW) mit den Fachsparten Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Curling und Eisstockschießen hat im Rahmen seiner jährlichen Mitgliederversammlung in Herrenberg die Sportler des Jahres 2021 gekürt. Überraschend fiel die Wahl in diesem Jahr auf die Mannschaft des ESC Langenargen, die im September vergangenen Jahres im bayerischen Straßkirchen sensationell die deutsche Meisterschaft im Mannschaftszielschießen gewannen.

Ehrung macht ESC-Vorstand Alfons Göppinger stolz

Die Eisstockschützen Raffael Tomasi, Marcel Porst, Christan Späthe und Bruno Morandell bekamen von EBW-Präsident Roland Hocker neben der Urkunde zum Sportler des Jahres Baden-Württemberg noch die EBW-Ehrennadel in Bronze überreicht. ESC-Vorstand Alfons Göppinger, der in Herrenberg mit dabei war, freute sich besonders, denn "das ist jetzt schon das zweite Mal innerhalb von zwei Jahren, dass der ESC beim EBW den Sportler des Jahres stellt. Denn in 2020 wurde ja Christian Späthe schon für seinen Weltmeistertitel bei den Junioren geehrt!“, so Göppinger.