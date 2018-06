Langenargener Bänke sind aus Tropenholz

Die etwa 150 neuen Bänke, die zum Großteil erst noch in der Uferanlage und im Städtle aufgestellt werden, sorgen einmal mehr für Diskussionsstoff. Zunächst fehlte einigen Langenargenern mit Verweis auf die Bequemlichkeit das Verständnis dafür, dass ein paar Exemplare keine Rückenlehne haben. Jetzt werden kritische Stimmen laut, die ökologische Bedenken formulieren. Der Grund: Die Bänke sind aus Tropenholz. „Das sind qualitative Hölzer, die viele Jahre halten“, sagt Bürgermeister Achim Krafft auf SZ-Anfrage dazu. Und: „Wir verlassen uns auf den Hersteller, der uns ein FSC-zertifiziertes Produkt verkauft.“

Kambala heißt das Holz, das laut Rathauschef aus Afrika stammt, auf dem Langenargener und Gäste in Zukunft sitzen und dessen Verwendung in einem Leserbrief im Gemeindeblatt Montfort-Boten scharf kritisiert worden ist: „Tropenwälder zählen zu den artenreichsten und gleichzeitig zu den am meisten gefährdeten Ökosystemen der Erde“, heißt es unter anderem – mit Berufung auf den Wald- und Energiereferenten Klaus Schenck, der erläutert, die Holzart Kambala werde auf der Roten Liste als „nahe bedroht“ geführt.

Andere Meinung akzeptieren

Diese Ökosysteme würden durch den Holzeinschlag schwer geschädigt, die Artenvielfalt nehme drastisch ab, und die Holzindustrie raube der lokalen Bevölkerung die Lebensgrundlage – „auch mit FSC-Label. Deshalb Hände weg von Tropenhölzern, gleichgültig ob mit oder ohne Label“, ist im Leserbrief zu lesen.

Eine Meinung, die es zu akzeptieren gelte, erklärt der Bürgermeister, der zugleich betont: „Wir mussten einzelne Aspekte abwägen, und das haben wir getan.“ Dazu seien die Gemeinderäte als gewählte Vertreter Langenargens durchaus in der Lage. Dass in dem Gremium niemand Einspruch erhoben habe, wundert dagegen eine Nutzerin der Internetplattform Facebook. „Vielleicht kamen ja die Gemeinderäte genau so wenig auf die Idee, da mal nachzufragen, weil es schlicht so unvorstellbar ist“, steht auf der Seite „Wir Langenargener halten zusammen“.

Die Antwort Achim Kraffts: Welches Holz für die Bänke verwendet wird, sei nie ein Geheimnis gewesen. Als großen Vorteil des Tropenholzes nennt er: „Es wird wesentlich länger zum Einsatz kommen, als es ein heimisches Holz tun würde.“ Für den Rathauschef eine Form von Nachhaltigkeit, für die nicht zuletzt die alten Bänke stünden, die ebenfalls aus Tropenholz seien und 30 Jahre gehalten hätten. Zudem habe das Holz ein FSC-Zertifikat, das auch für nationale Wälder eingesetzt werde.

Zum Hintergrund: FSC steht für Forest Stewardship Council und ist laut Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) ein internationales Zertifizierungssystem für Waldwirtschaft, das garantieren soll, dass Holz- und Papierprodukte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen.

Andere Organisationen wie Greenpeace unterstützen das Siegel, das es seit 1984 gibt, betonen aber auch, dass es Verbesserungsbedarf gebe, weil die Prinzipien in der Praxis nicht so erfolgreich umgesetzt werden wie angedacht. „Ich hoffe, Langenargen findet vielleicht jetzt noch eine ökologisch sinnvolle Lösung – wenigstens für die restlichen Bänke“, lautet die Forderung im Montfort-Boten-Leserbrief, die allerdings zu spät kommt. Denn wie der Bürgermeister berichtet, ist die letzte Tranche von 110 Bänken, die inklusive Aufbau etwa 170000 Euro kosten, bereits bestellt. Er sieht es als Aufgabe der hohen Politik, zu entscheiden, was verkauft beziehungsweise gekauft werden darf und was nicht. Achim Kraffts Fazit: „Wir verfolgen keinen missionarischen Ansatz, wer Tropenholz für sich ablehnen will, muss es ablehnen.“