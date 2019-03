Langenargener Angler ziehen positive Bilanz

Der ASV Langenargen hat bei der Hauptversammlung auf das Jahr 2018 zurückgeblickt. Die Stimmung unter den Anglern ist trotz des großen Fischsterbens in der Argen und dem weiterhin rückläufigen Fischbestand im Bodensee zuversichtlich.

Laut Vorsitzendem Helmut Maier zhat der Verein derzeit 226 Mitglieder, davon 40 in der Damengruppe und 22 in der Jugendgruppe. Trotz der weiterhin abnehmenden Fischerträge durch fehlende Nährstoffe, Kormoran und Klimawandel konnte der Angelsportverein auf die Kameradschaft zählen. Denn Ende Juni 2018 wurde in der Argen ein großes Fischsterben festgestellt. Die Argen hatte bedingt durch den langen Sommer und extrem wenig Niederschlag mit sehr niedrigem Wasserstand zu kämpfen. Die Hauptursache des Fischsterbens war aber der Einlass einer ätzenden Flüssigkeit, bei dem nahezu alle Kleinfische abgestorben sind. Wenig später folgten dann auch die Großfische.

Insgesamt hatten 32 Helfer des ASV 372 tote Fische, darunter 364 Barben, eingesammelt und entsorgt.

Der Verursacher des Säureeinlasses konnte nicht festgestellt werden. So wurden die Ermittlungen Ende November 2018 eingestellt.

Die Jugendgruppe unter der Leitung von Matthias Janisch erlebte zahlreiche Ausbildungsnachmittage, Zeltlager und nahm am Jugendaktionstag der Gemeinde teil.

Für besonderen unermüdlichen und langjährigen Einsatz im Verein wurde Uwe Emmenegger mit der Goldenen Ehrennadel geehrt.

Für langjährige Mitgliedschaft im Angelsportverein Langenargen wurden Peter, Monika und Dorothea Schultze für 25 Jahre, Siegfried Janisch und Michael Willer für 40 Jahre Mitgliedschaft und Hans Makis für 60 Jahre Mitgliedschaft mit einer Ehrennadel geehrt.