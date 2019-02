Langenargen will 13,8 Millionen Euro ausgeben

Ordentlich Geld auf der Seite und noch mehr hochkarätige Projekte vor der Brust: In der Art lässt sich Langenargens Haushaltsplan für 2019 zusammenfassen. Satte 13,8 Millionen Euro will die Gemeinde investieren. Der Gemeinderat hat die Zahlen in der Sitzung am Montag einstimmig abgesegnet.

13,8 Millionen Euro – so viel hat die Gemeinde noch nie investiert. Allerdings kommt die Summe auch dadurch zustande, dass große Investitionen, wie zum Beispiel die in den Neubau des Bauhofhauptgebäudes (2,45 Millionen Euro), zum Teil erneut eingestellt werden mussten, weil die Projekte noch nicht beziehungsweise noch nicht ganz fertiggestellt worden sind.

Joachim Zodel von den Freien Wählern, der seine letzte Haushaltsrede hielt, weil er bei der Kommunalwahl im Mai nicht mehr antritt, begann mit einem Appell an Verwaltung und zukünftigen Gemeinderat: „Tun Sie alles, damit Langenargen weiterhin lebens- und liebenswert ist und bleibt, sich trotzdem weiterentwickelt, und bewahren Sie all unsere Schätze, die wir haben.“ Zu Letzteren zählte er neben Bodensee und Städtle auch die Mehrheit der Langenargener, die sich mit ihrer Heimatgemeinde verbunden fühle. Egoismus sei zu vermeiden, „nur das Gemeinwohl interessiert“.

Als einen besonders wichtigen Themenbereich nannte Joachim Zodel „Wohnen in Langenargen“. Wenn sich die eigene Bevölkerung das Laben im Ort nicht mehr leisten könne, sei dies ein existenzielles Problem: „Vereine, Kinder, Schule – das alles wird zur Makulatur, wenn wir uns nicht um Wohnraum kümmern.“

Von einem „tollen Haushalt und einer guten Finanzlage“, sprach Rainer Terwart für die CDU. Beachtlich sei, dass die Gemeinde ein Riesen-Investitionsprogramm zusammengestellt habe – „alles ohne neue Schulden“. Weniger erfreulich seien die Personalkosten in Höhe von 5 Millionen Euro, die unter anderem der Tatsache geschuldet seien, dass jeder Bürger nahezu alles einsehen könne, was die Mitarbeiter des Rathauses immer mehr beschäftige. Rainer Terwart warb für das Vertrauen der Bürger in Verwaltung und Gemeinderäte, „die ihren Job zum Wohl Langenargens machen und keine bösen Dinge wollen“.

SPD will Prioritätenliste

Gertrud Reiss (SPD) forderte, der Frage auf den Grund zu gehen, warum im Hinblick auf einige große Investitionen ein Umsetzungsstau bestehe. Trotz sprudelnder Steuerquellen sei eine nachhaltige Haushaltsführung wichtig, denn die jetzt sehr gute Konjunktur werde auch wieder einbrechen. Für die SPD formulierte Gemeinderätin, die ihren Abschied aus dem Gemeinderat ebenfalls schon verkündet hat, die Bitte: In Anbetracht bevorstehender Projekte, wie der Sanierung von Tiefgarage oder Schlossmauer eine Prioritätenliste als Orientierungsrahmen für die neue Legislaturperiode aufzustellen.

Grünen-Fraktionschef Ulrich Ziebart wies daraufhin, dass nicht nur die Investitionssumme einen Rekord darstelle, sondern auch die Höhe der Ausgabe, „und wir werden auch in den nächsten Jahren große Projekte stemmen müssen“. Auch er erklärte das Thema Wohnen zu einem der zentralen Handlungsfelder und forderte unter anderem einen Gestaltungsbeirat, der bei der Entwicklung des Ortes hilft. Für Ulrich Ziebart ebenfalls dringend notwendig: ein Leitbild zu definieren und das Anliegen der Bürger zu erfragen und zu hören, Stichworte: Bürgerbeteiligung und Kommunikation.

Der Wirtschaftsplan des Fremdenverkehrsbetriebes, der einen Verlust in Höhe von 965 000 Euro einfährt, ging übrigens nicht so glatt durch wie der Gesamthaushalt. SPD-Fraktionsvorsitzender Charlie Maier stimmte gegen die Beschlussfassung.

Die Kennzahlen

Von einem „Haushalt der Superlative“, der ohne Kreditaufnahme oder Steuererhöhungen auskomme, sprach Bürgermeister Achim Krafft bereits bei der ersten Lesung des Haushaltsplans 2019 Ende Januar. Die Kennzahlen: Volumen des Ergebnishaushaltes: Erträge 19,85 Millionen Euro, Aufwendungen 19,47 Millionen, Gesamtergebnis 379 400 Euro. Die Gewerbesteuererträge belaufen sich auf 4,5 Millionen, der Einkommenssteueranteil liegt bei 5,8 Millionen Euro. An Personalaufwendungen schlagen 5,1 Millionen zu Buche. 3,3 Millionen sind an Kreisumlage zu bezahlen. Der Schuldenstand betrug zum Jahresende 2018 im Kernhaushalt 180 000 Euro, im Gesamthaushalt 4,3 Millionen, davon sind 1,9 Millionen Trägerdarlehen. In der Kasse sind zum 31. Dezember 2019 voraussichtlich 1,93 Millionen Euro.

Etwa 13,8 Millionen Euro will Langenargen ausgeben, und zwar unter anderem für: Grunderwerb (2 Millionen Euro), neues Bauhofgebäude (2,45 Millionen Euro), neues Feuerwehrgebäude (400 000 von vier Millionen Euro), Sanierung von Schule und Schulhof (840 000 Euro), Straßen (980 000 Euro); Sanierung Schloss Montfort (1 Million Euro) und Friedhof (250 000 von 650 000 Euro). Ebenfalls vorgesehen: ein Ratsinformationssystem (30 000 Euro).