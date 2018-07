Langenargen und Kressbronn laufen in Düsseldorf ein

(sz) - Die beiden Gemeinden wollen auf der Messe „Boot“ in Düsseldorf ihre Angebote in den Bereichen Tourismus und Wassersport Am ersten Messewochenende war Frank Jost, Leiter der Tourist-Information Langenargen, am Messestand und informierte die Gäste über Segeln, Motorbootfahren, Yachtcharter und viele weitere Angebote aus dem Bereich Wassersport. „Die Nachfrage an den beiden ersten Messetagen war sehr gut“, sagt Jost und ist zufrieden mit der erstmaligen Präsentation auf der weltgrößten Wassersportmesse in Düsseldorf. „Die Gäste sind sehr interessiert und stellen detaillierte Fragen zu allen Bereichen des Wassersports“, so Jost weiter.

Kapitänspatente sind gefragt

Am häufigsten gefragt wurde nach dem Ferienpatent für Freizeitkapitäne und nach den Vorschriften für die Bodensee-Zulassung von Sportbooten. Zusätzlich zu den Wassersportangeboten hat man mit Bodensee-Äpfeln und Streuobst-Apfelsaft versucht, den Gästen in Düsseldorf ihren nächsten Urlaub in Langenargen und Kressbronn schmackhaft zu machen.

Für Jost fällt das Resümee nach dem ersten Messewochenende positiv aus. „Nordrhein-Westaflen ist neben Baden-Württemberg unser wichtigster Quellmarkt und der Großraum Düsseldorf zählt zu den einkommensstärksten Regionen in Nordrhein-Westfalen“, erklärt Jost und hofft, dass bis zum kommenden Wochenende noch möglichst viele Besucher an den Bodensee-Stand kommen.