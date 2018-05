Im Rahmen der Aktion „Deutschland spielt Tennis!“ hat sich der Tennisclub Langenargen am Sonntag von seiner besten Seite präsentiert. Auf Einladung des Deutschen Tennis Bundes (DTB) nutzten viele Besucher die Möglichkeit, die großzügige Anlage und die Mitglieder des Vereins kennenzulernen. „Besonders gut kamen das kostenlos Schnuppertraining, die Ballmaschine, aber auch die Aufschlagseschwindigkeitsmessung samt Kinderprogramm an“, berichtete Annette Höftmann, erste Vorsitzende des Clubs.

Tennis-Deutschland erwacht endgültig aus seinem Winterschlaf, denn mit der Initiative „Deutschland spielt Tennis!“ beginnt Ende April traditionell die Freiluftsaison. In diesem Jahr öffnen Clubs in ganz Deutschland vom 21. April bis zum 13. Mai ihre Tore, um interessierten Besuchern zu zeigen, wie viel Spaß Tennis im Verein macht. An der bundesweiten Aktion hat auch der TC Langenargen teilgenommen.

Neue Mitglieder gewinnen

Im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung sagte die Vorsitzende des mehr als 400 Mitglieder starken Vereins, Annette Höftmann, dass es vordergründiges Ziel sei, für die Ballsportart zu werben: „Als Teilnehmer dieser Initiative des DTB möchten wir natürlich neue Mitglieder gewinnen, und das Spiel mit Schläger und Ball allen Interessierten näherbringen. Viele Besucher nutzten zudem bereits am Samstag unser Angebot, beim traditionellen Schleifchenturnier teilzunehmen. Das vergangene Wochenende war somit eine ideale Plattform, um uns, unseren Sport, sowie unsere Anlage zu präsentieren.“ Frank Müller Thoma zeigte sich beeindruckt: „Als Jahrzehnte langes Mitglied hat es mich besonders gefreut, dass die Organisationen nicht nur mit dem tollen Wetter, sondern auch mit der Resonanz belohnt wurden. Ich selbst habe aktiv die einzelnen Spielstationen genutzt und hatte gemeinsam mit unseren Besuchern sehr viel Freude.“

Im Fokus des Sonntages stand neben guten Gesprächen untereinander vor allem das besagtes Mitmachprogramm. „Das Schnuppertraining, die Aufschlagsgeschwindigkeitsmessanlage, das Trainieren mit der Ballmaschine, ein Tennisquiz mit attraktiven Preisen, Ballwand-Action, Spiele auf dem Kleinfeld, eine Kinderolympiade sowie zwei Show-Matches mit Kinder und Senioren ließen zum Saisonauftakt keine Wünsche offen. Zudem haben wir vom Deutschen Tennis Bund professionell gestaltete Materialien und wertvolle Tipps zur Organisation und Bewerbung unserer Saisoneröffnung erhalten“, sagte Annette Höftmann, die ihrem gesamten Team für die vorbildliche Unterstützung dankte. Überhaupt sehe sie den TC sehr gut aufgestellt, was sich auch an der wachsenden Teilnahme an Veranstaltungen neben dem Tennis festmachen lasse.