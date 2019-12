Langenargen singt, bis die Lichter brennen

Gemeinsam traditionelle Weihnachtslieder singen, das stand am Samstag vor dem prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum am Rathaus in Langenargen auf dem Programm. „Wir hören heute Geschichten und Gedichte und singen Lieder, die wir noch aus unserer Kindheit kennen. Es freut mich, dass sich so viele Bürger hier zusammengefunden haben“, sagte Initiator Hermann Hauser, der zugleich den Helfern dankte, die für die Verpflegung sorgten.

„Nicht zu vergessen unsere engagierten Brunnenweiber, die neben dem Osterbrunnen diesen herrlichen Weihnachtsbaum Jahr für Jahr mit viel Liebe und Herzblut so wunderschön dekorieren“, so Hauser. Zum Leidwesen der Sänger wollten allerdings die Lichter am Baum trotz eintretender Dunkelheit erst nicht brennen. „Bewusst singen wir deswegen nun ,Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen’ sagte der Moderator, der nicht schlecht staunte, als exakt nach dem zweiten Takt der Baum in voller Pracht leuchtete. Die musikalische Begleitung übernahmen Valentin und Claudius, die mit ihrem Trompetenspiel erfreuten.