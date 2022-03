Langenargen schreibt Kavalierhaus-Stipendium aus

Nach der coronabedingten Pause lobt die Gemeinde Langenargen am Bodensee wieder ein dreimonatiges Stipendium für Bildende Künstler in den Bereichen Plastik, Malerei, Grafik, Multimediales oder Fotokunst aus. Die Einreichungsfrist für Bewerbungen endet am 28. März, teilt die Geschäftsstellte des Gemeinderats mit.

Das Stipendium findet demnach im Zeitraum vom 15. August bis 15. November statt. In dieser Zeit stellt die Gemeinde Langenargen dem Stipendiaten im Kavalierhaus (Baujahr 1866) eine Atelierwohnung, direkt am See gelegen, zur Verfügung. Das Stipendium ist mit 770 Euro pro Monat dotiert plus einem einmaligen Materialkostenzuschuss in Höhe von 250 Euro. Es besteht keine Altersbegrenzung, jedoch eine örtliche Begrenzung: Die Bewerber müssen ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein oder in Langenargens Partnergemeinden Bois-le-Roi (Frankreich) oder Noli (Italien) haben.

Die Ausschreibung kann im Amt für Tourismus, Kultur und Marketing, Obere Seestraße 2/1, 88085 Langenargen, unter Telefon 07543 / 93 30 38, per E-Mail an geissler@langenargen.de angefordert oder im Internet unter www.tourismus-langenargen.de abgerufen werden.