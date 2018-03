Langenargen putzt sich heraus

Rund 160 Kinder der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule, die Kindergartenkinder, einigen Eltern, Vertreter der Jägerschaft und Mitarbeiter des Bauhofs, haben am Freitagvormittag die Sonnenstube am Bodensee rechtzeitig vor dem Saisonbeginn von allerlei Unrat befreit. „Wir durften so viele Helfer wie noch nie begrüßen, das freut uns natürlich sehr“, resümierte Peter Hinkel, stellvertretender Amtsleiter des Ortsbauamtes, nach der Aktion zufrieden.

Bei idealen Wetterbedingungen hat die Gemeinde Langenargen schon traditionell am Freitag zur großen „Wald- und Seeputzete“ aufgerufen. Innerhalb des Gemarkungsgebietes unter anderem entlang der Malerecke, in den Waldbereichen, in den Uferanlagen sowie auf den Parkplätzen und der Schussenmündung, sammelten die fleißigen Helfer mehr Müll, als Ihnen lieb war. Achtlos weggeworfene Flaschen, Kunststoffverpackungen, Papier, Metallgegenstände und vieles mehr landeten in den großen Mülltüten, die im Anschluss ihrer richtigen Entsorgung zugeführt wurden. „Auch wenn einiges an Unrat zusammengekommen ist, so bleibt festzustellen, dass das Volumen nicht mehr so groß ist, wie in den vergangenen Jahren“, stellte Peter Hinkel fest. Außergewöhnlich war übrigens der Fund von Resten vieler dicker Erdkabel, deren Kupfer entnommen und die Hüllen achtlos im Wald illegal entsorgt wurden. “Ich habe drei Sonnenbrillen am Strand entdeckt, die habe ich aber behalten“, strahlte die neunjährige Katharina Molz aus der vierten Klasse der FAMS. Ihr mache die Seeputzete, wie wohl den meisten ihrer Klassenkameraden, eh mehr Spaß als der Schulunterricht. „Schließlich wollen wir eine saubere Umwelt haben“, betonte sie keck. Peter Hinkel dankte allen, die so fleißig und engagiert mitgeholfen hatten: „Eine wunderbare Aktion. Unser Kleinsten waren wieder mit viel Eifer und Einsatz dabei. Dankeschön“.

Als Belohnung für ihre geleistete Arbeit erhielten die Helfer am Ende ein wohlschmeckendes Mittagsessen und erfrischende Getränke, das vom Hotel- und Gaststättenverband gespendet wurde.