Langenargen präsentiert Haushalt der Superlative

Viel vor hat die Gemeinde Langenargen im Jahr 2019. Gleich mehrere große Investitionsvorhaben stehen auf dem Plan, wie in der Gemeinderatssitzung anlässlich der Einbringung und ersten Lesung des Haushaltsplanentwurfs zu vernehmen war. Laut Kämmerer Josef Benz werde man die Projekte aufgrund der glänzenden Wirtschaftslage ganz ohne Neuverschuldung, Darlehensaufnahmen oder Steuererhöhungen bewältigen können.

Von einem Haushalt der Superlative sprach Bürgermeister Achim Krafft in seinen Ausführungen zu Beginn der Einbringung. Das wichtigste zuerst: Die Gemeinde weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 379 400 Euro auf. „Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit rund 19,5 Millionen Euro können aufgrund der hervorragenden Steuer- und Einnahmesituation mit den Erträgen nicht nur ausgeglichen werden, sondern weisen ein Gesamtergebnis von plus 379 400 Euro aus“, verkündete Finanzexperte Benz. Damit könne der Ergebnishaushalt die Nettoabschreibungen des Kernhaushalts in Höhe von 942 000 Euro sowie des Fremdenverkehrsbetriebes in Höhe von 358 000 Euro erwirtschaften.

Die Kennzahlen des Haushaltsplanes 2019: Volumen des Ergebnishaushaltes: Erträge 19,85 Millionen Euro, Aufwendungen 19,47 Millionen, Gesamtergebnis 379 400 Euro. Die Gewerbesteuererträge belaufen sich auf 4,50 Millionen, der Einkommenssteueranteil liegt bei 5,78 Millionen. An Personalaufwendungen schlagen 5,08 Millionen zu Buche. 3,33 Millionen sind an Kreisumlage zu bezahlen. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende im Kernhaushalt 179 840 Euro, im Gesamthaushalt 4,30 Millionen, davon sind 1,90 Millionen Trägerdarlehen. In der Kasse sind zum 31. Dezember voraussichtlich 1,93 Millionen. Insgesamt wird der Schuldenstand im Vergleich zum Vorjahr um 236 200 Euro verringert, kündigte der Kämmerer an.

Eine Million für Schloss-Sanierung

Rund 13,78 Millionen Euro wird die Gemeinde in diesem Jahr investieren. Die wichtigsten Vorhaben: Neues Bauhofgelände 2,45 Millionen Euro; Sanierung Bauhofhalle samt Manipulationsfläche 810 000 Euro; Feuerwehrgebäude 400 000 Euro (von insgesamt vier Millionen Euro); Schulsanierung und Schulhof 700 000 Euro; Straßen 980 000 Euro; Straßenbeleuchtung 225 000 Euro; Radweg 250 000 Euro; neues Feuerwehrfahrzeug 250 000 (Rest); Ausweichquartier 275 000 Euro; Sanierung Schloss Montfort 1,02 Millionen; Sportzentrum 150 000 Euro; Kinderspielplätze 200 000 Euro; Friedhof 250 000 Euro (von insgesamt 650 000 Euro); Platzgestaltung Oberdorf 350 000 Euro; Villa Wahl 362 000 Euro sowie Strandbad 220 000 Euro.

FWV-Fraktionschef Joachim Zodel nannte den Haushalt ein Zahlenwerk der Rekorde, sah aber Wolken am Horizont aufziehen: „Unsere laufenden und künftigen Investitionen werden uns weiter sehr beschäftigen. Wir müssen Abschreibungen von 1,4 Millionen erwirtschaften und diese werden steigen. Das muss erstmal verdient werden.“ Charlie Maier (SPD) sagte: „So toll sich dieser Haushalt liest, so birgt er doch einige Unsicherheiten. Können wir alle baulichen Vorhaben auch so realisieren, werden sich die geplanten Kosten halten lassen?“. Ulrich Ziebart (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Rainer Terwart (CDU) lobten, wie die übrigen Ratsmitglieder, den Haushaltsentwurf, sprachen sich aber dafür aus, in Hinblick auf die steigenden Ausgaben mit entsprechendem Augenmaß vorzugehen, um nicht in einer Schockstarre zu enden.