Alles neu macht in Langenargen nicht nur der Mai, sondern das ganze Jahr 2018 – zumindest was den Haushaltsplan betrifft. Der Grund: Die Gemeinde hat die Doppik eingeführt, das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Zentraler Punkt: Alle Abschreibungen müssen erwirtschaftet werden. Bürgermeister Achim Krafft versprach trotzdem, „ein Investitionsfeuerwerk“ zu zünden – und das, ohne Kredite aufzunehmen oder Steuern zu erhöhen.

Kämmerer Josef Benz und sein Team hatten viel zu tun, um von der bisherigen kameralen Struktur mit Ein- und Auszahlungen auf das doppische System umzustellen, das mit der kaufmännischen Buchführung vergleichbar ist. Der Unterschied: Während sich der bisherige Haushalt aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zusammensetzte, gliedert sich der neue in die drei Bereiche Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz (Vermögensrechnung). Die Absicht: „Jede Generation soll die verbrauchten Ressourcen auch erwirtschaften“, wie der Kämmerer in der Gemeinderatssitzung am Montag bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 sagte.

Das hinderte Bürgermeister Krafft nicht daran, das größte Haushaltsvolumen in der Gemeindegeschichte anzukündigen: „Wir wollen 11,5 Millionen Euro investieren.“ Von besonderer Bedeutung sei, dass in jeden wichtigen Bereich, den Haupt-, aber auch jeden Teilort und alle relevanten Gruppen investiert werde.

250 000 Euro für die SBS

Beispiele: Neubau Bauhofhauptgebäude 2,6 Millionen Euro; Einrichten einer Lagerfläche beim Bauhof 400 000 Euro (siehe oben); Umbau der alten Schule in Oberdorf und Gestaltung des Außenbereiches 1,6 Millionen Euro; Neubau WC-Anlage in der Uferpromenade 220 000 Euro. Zudem sind laut Achim Krafft für die „Villa Wahl“ beziehungsweise die Seniorenbegegnungsstätte (SBS), die 2018 ihr 25-jähriges Bestehen feiert, 250 000 Euro vorgesehen, die unter anderem in Parkierung, Beleuchtung und Außenanlage gesteckt werden. Sein Fazit: „Uns erwartet ein hervorragendes Jahr, lassen Sie es uns mutig angehen.“

Weitere Kennzahlen des Haushaltsplanes 2018: Volumen des Ergebnishaushaltes: Erträge 19,3 Millionen Euro, Aufwendungen 18,7 Millionen, Gesamtergebnis 570 000 Euro. Die Gewerbesteuererträge belaufen sich auf 4 Millionen Euro, der Einkommenssteueranteil liegt bei 5,5 Millionen. An Personalaufwendungen schlagen 4,5 Millionen zu Buche. 3,5 Millionen Euro sind an Kreisumlage zu bezahlen. Der Schuldenstand beträgt am Jahresende 5 Millionen Euro, davon sind 1,9 Millionen Trägerdarlehen. In der Kasse sind zum 31. Dezember 3,3 Millionen Euro.

Joachim Zodel, Fraktionschef der Freien Wähler, konnte sich nicht erinnern, einen Haushalt mit derartigen Ausmaßen gesehen zu haben. Seine Befürchtung: Weil die Abschreibungen das Ergebnis in Millionenhöhe belasteten und die Gemeinde weiterhin investiere, werde es früher oder später doch Steuererhöhungen geben müssen. Rainer Terwart (CDU) befürwortete, bei der vollen Kasse nicht davor zurückzuschrecken, „sinn- und nutzenbringende Investitionen zu tätigen“.

Die Doppik mache sichtbar, dass es nicht nur um Geld gehe, sondern auch um verlorene Werte, was Grünen-Fraktionschef Ulrich Ziebart begrüßte. Und Gertrud Reiß (SPD) sprach von einem „Haushalt der Superlative“. Dieser umfasse ein Mammut-Programm, das es von den Mitarbeitern der Verwaltung aber auch umzusetzen gelte.

Diskutiert und verabschiedet werden, soll der Haushalt in der nächsten Sitzung am 26. Februar.