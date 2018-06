Langenargen langt beim Jahresempfang kräftig zu

„Wir müssen das, was wir denken, sagen. Wir müssen das, was wir sagen, tun. Wir müssen das, was wir tun, dann auch sein.“ Landrat Lothar Wölfle hat dem gerade eben vereidigten Bürgermeister Achim Krafft beim Jahresempfang der Gemeinde Langenargen am Montagabend ein Zitat des deutschen Bankmanagers Alfred Herrhausen mit auf den Weg gegeben.

Eine anspruchsvolle Vorgabe. Um sie zu erfüllen, wird der 39-Jährige Unterstützung brauchen. Und die soll er bekommen, der Landrat hieß ihn jedenfalls nicht nur in der „kommunalen Familie willkommen“, sondern versicherte ihm außerdem: „Man muss weit gehen, um ein so gutes kollegiales Miteinander zu finden wie im Bodenseekreis.“

Aber auch das eigene Haus bereitete Achim Krafft einen warmen Empfang: Im Namen aller Kollegen des Rathauses gratulierte Christa Tischler, die Vorsitzende des Personalrates der Gemeinde, noch einmal zur Wahl: „Wir glauben, dass Sie die neuen Aufgaben mit viel Kraft angehen.

Und sie war nicht die einzige, die den Namen ihres Chefs zum Programm machte. Kraftvolle Wortspiele erfreuten sich in der Langenargener Festhalle großer Beliebtheit. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Joachim Zodel, der als stellvertretender Bürgermeister die Amtseinführung Kraffts übernahm, vermutete beispielsweise, dass sich der 39-Jährige mit Doppel-f schreibe, „um die Kraft des Wortes Krafft zu verdeutlichen und zu verstärken“.

Den richtigen Ton getroffen

Der Rathauschef selbst bestätigte derweil alle Vermutungen und blieb sogar angesichts der Tatsache stark, dass er aus den Händen seiner Gemeinderäte ein Schubkärrele voll Literatur über seinen neuen Heimatort erhielt. „Wir erwarten von unserem Bürgermeister, dass er sich schnellstmöglich in Langenargen perfekt auskennt“, erklärte Joachim Zodel.

Die schlagfertige Reaktion des Geforderten: „Wenn man verpflichtet ist, kommt also das Kleingedruckte.“ Doch Achim Krafft verstand es auch, ernste Töne in der richtigen Stimmlage anzuschlagen: „In der ersten Reihe ist ein Platz nicht belegt, einer von uns musste völlig überraschend gehen“, sagte der 39-Jährige und erinnerte an den SPD-Fraktionsvorsitzenden Holger Maas, der vergangene Woche gestorben und dessen bereits zu Beginn der Veranstaltung gedacht worden war. Sein plötzlicher Tod belege, wie wichtig Zeit im Leben sei, und diese gelte es, zu nutzen. Umso mehr wisse er zu schätzen, dass sich so viele Menschen zu seiner Vereidigung eingefunden hätten.

Immerhin 700 Gäste konnte er begrüßen, unter ihnen: der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen, die Mitglieder des Landtags Martin Hahn und Ulrich Müller, Edwin Weiß und Markus Spieth, die Bürgermeister aus Kressbronn und Eriskirch, und Achim Kraffts Vorgänger im Amt Rolf Müller und Lothar Grothe.

Und ein bedeutender Teil der Gesellschaft hatte etwas mitgebracht: Die Langenargener Vereine nutzten die Gelegenheit, sich von ihrer Schokoladenseite zu zeigen. „Wir wollen Ihnen die Vielfältigkeit unseres gesellschaftlichen Lebens vorstellen“, erklärte CDU-Gemeinderat und zweiter stellvertretender Bürgermeister Bernd Kleiser und rief als erstes die Vertreter des Sports auf die Bühne.

Ob Turn- oder Fußballverein, Tennis- und Boxclub sowie die Eisstockschützen (ESC), sie alle wollten Achim Krafft von ihrem Angebot überzeugen. Mit allen Mitteln: „Sie haben sicher einen schweren Job hier. Wir wollen Sie mit Lebenselixier unterstützen und haben eine Flasche Opaschnaps mitgebracht“, verkündete zum Beispiel ESC-Vorsitzender Alfons Göppinger, während sein Kollege vom Fußballverein Werner Dillmann gemeinsam mit dem Spielernachwuchs „einen gelungenen Anstoß, viele Treffer, aber keine Eigentore“ wünschte.

Für die Kategorie der sozialen Dienste, in der unter anderem Feuerwehr, Rotes Kreuz, Sozialstation, Kindergärten und Seniorenbegegnungsstätte zusammengefasst waren, kündigte der katholische Pfarrer Ulrich Steck an: Von vielen Ichs gewählt habe sich der Bürgermeister auch mit vielen Ichs zu beschäftigen. „Wir wollen dabei helfen, dass aus vielen Ichs möglichst oft ein Wir werden kann.“ Danach freute sich Ralph Zodel von der Bürgerkapelle, der für alle Vereine das Wort ergriff, die sich der Kultur verschrieben haben, „auf das Konzert mit Ihnen“.

Und weil die Fasnet voll im Gange ist, überreichte der Zunftmeister der Dammglonker Lothar „Bidgo“ Berger dem Bürgermeister und neuen Zunftrichter gleich Richterrobe und Narrenkappe – mit dem vielversprechenden Hinweis: „In vier Wochen werden Sie abgesägt.“

Als sich Handels- und Gewerbeverein, Dehoga, die Partnerschaftsvereine Bois-le-Roi und Noli sowie die Ortsteile Bierkeller-Waldeck und Oberdorf ebenfalls vorgestellt hatten, folgten die Langenargener schließlich gerne, zahlreich und lange Joachim Zodels Aufforderung: „Nutzen Sie im Anschluss die Gelegenheit zum Gedankenaustausch mit Nachbarn, zum Gespräch mit Freunden, zum Händedruck mit Herrn Bürgermeister Krafft – sofern Sie an ihn rankommen – und stoßen Sie mit allen Anwesenden auf ein friedliches und freundschaftliches neues Jahr 2013 an.