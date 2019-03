Langenargen ist mit den Kapverden verschwägert

Langenargen ist mit der Gemeinde Ribeira Grande auf den kapverdischen Inseln verschwägert. Hintergrund der Beziehung ist die Tatsache, dass Langenargens italienische Partnerschaftsgemeinde Noli mit Ribeira Grande vor Kurzem eine seit langem geplante Partnerschaft eingegangen ist. Im Rahmen einer Urlaubsreise überreichte Wolfgang Kallina im Auftrag von Bürgermeister Achim Krafft und dem Partnerschaftsverein Langenargen-Noli, Presidente Manuel de Pina neben einem Wappen eine Dokumentenkamera samt Beamer.

Damit hatte wohl niemand mehr gerechnet: Bereits 2007 setzte sich der Langenargener Architekt Wolfgang Kallina für eine mögliche Partnerschaft zwischen dem ligurischen Städtchen Noli und der Gemeinde Praia auf den kapverdischen Inseln eingesetzt. Aufgrund kommunalpolitischer Veränderungen in Noli lag das Vorhaben inzwischen etwa elf Jahre auf Eis. Im Rahmen einer Hilfsaktion für die nolesischen Fischer nach schwerem Sturm im vergangenen Herbst erfuhr Kallina vom dortigen Bürgermeister Giuseppe Niccoli, dass tatsächlich Ende 2018 die langersehnte Partnerschaft vollzogen worden sei, und zwar mit der Gemeinde Ribeira Grande. Denn: Antonio Noli war es, der Ribeira Grande als erste Siedlung auf den kapverdischen Inseln im Jahr 1462 errichtete.

„Sie war die erste europäische Siedlung in den Tropen. 1466 erhielt die Siedlung das königliche Monopol auf den Sklavenhandel und erfuhr dadurch einen großen wirtschaftlichen Aufschwung. Von hier aus wurden Sklaven in die Karibik und nach Südamerika verschifft. Um höhere Preise zu erzielen, wurden die Sklaven in der Kirche getauft “, berichtet Kapverden-Fan Wolfgang Kallina im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Auf die Frage, ob er in irgendeiner Form im Rahmen seines Wanderurlaubes auf den Kapverden im Dezember 2018 helfen könne, folgte seitens des Parlaments der Wunsch nach einer Dokumentenkamera mit Beamer. „Wir sind nun mit Riebeira verschwägert. Der Gemeinderat hat als Gründungsgeschenk Geld für die Gerätschaften, die Leasingrückläufer sind, in Kooperation mit dem Partnerschaftsverein Langenargen-Noli gespendet“, teilte Langenargens Bürgermeister Achim Krafft in einem Schreiben an die Botschaft der Republik Cabo Verde mit – auch um den anfallenden Einfuhrzoll auszusetzen.

Wolfgang Kallina freut sich über die Verbindung zwischen Bodensee, Golf von Ligurien und Zentralatlantik. Die kapverdischen Inseln seien für Wanderer, für Surfer- und Kiter-Surfer ein Paradies. „Wir alle sind glücklich, dass wir den Menschen dort nun die verwaltungstechnische Arbeit mit unserem Geschenk ein wenig erleichtern können.“