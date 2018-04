Langenargen ist Feuer und Flamme

Alles Gute zum Geburtstag! Der See-und Waldkindergarten feiert zehnjähriges Bestehen und hat aus diesem Anlass im Rathaus eine Ausstellung zum Thema Feuer, Wasser, Erde, Luft eröffnet. Nicht nur Bürgermeister Achim Krafft, sondern auch Gemeinderäte und Vorstände des Trägervereins gratulierten zum Zehnten. Derweil zeigten die Kinder des Kindergartens, wie sie das Thema der Ausstellung musikalisch umsetzten.

„Kinder sind voller Energie und Tatendrang – all das könnt ihr in eurem Kindergarten ausleben“, sagte Bürgermeister Krafft bei der Ausstellungseröffnung am Dienstagnachmittag und lobte das Angebot des See- und Waldkindergartens im Schwedi. Vor zehn Jahren sei dieses Angebot neuartig gewesen und das Engagement der Mitarbeiter, das über das normale Pensum hinausgehe, habe dazu geführt, dass dieser Kindergarten das Angebot in Langenargen seitdem bereichert.

Karin Hanser, Leiterin des See-und Waldkindergartens, unterstützte die Idee von Anfang an und begründete den Trägerverein „Kinder der Erde“ mit. „Innerhalb von fünf Monaten stand das Konzept des Kindergartens mit allen Genehmigungen. Wir haben von Anfang an nur Befürworter gehabt.“ Nach ein paar Gesprächen, Telefonaten und einem Informationsabend sei klar gewesen: Langenargen will einen Waldkindergarten.

Hinzu kam, dass die Gemeinde, die zum Großteil die Finanzierung übernahm, damals schon offen war für diese Idee. Karin Hanser sagte: „Es war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt“, und sie fügte hinzu: „Wir sind gut etabliert, wir sind beliebt, und wir sind immer voll.“ Ein Erfolgskonzept das aufgegangen ist und 20 Kindern in Langenargen die Möglichkeit bietet, das ganze Jahr über draußen zu sein, unabhängig vom Wetter.

Die drei fest angestellten Erzieherinnen sind im Bereich Wildnispädagogik geschult und legen Wert auf Respekt vor einem Gegenüber, auch besonders gegenüber der Natur. So steht auch die Ausstellung im Rathaus im Zeichen der Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft. Die Kinder des See- und Waldkindergartens haben sich in den letzten zwei Monaten mit diesen Themen beschäftigt, gemeinsam ein Wasserbild, ein Feuerbild und ein Erdbild gemalt.

Lied über die vier Elemente

Das Projekt mit den vier Elementen sei noch nicht abgeschlossen sagte Pamela Odongo, die Berufspraktikantin ist. Das Thema Feuer sei für die Kinder besonders eindrücklich und präsent, erzählte sie, da jeden Mittwoch das Mittagessen an einer offenen Feuerstelle gekocht werde. „Ein Feuertrolltanz und Feuermusik haben uns während des Projekts begleitet“, sagte Pamela Odongo. Die Ausstellung zeigt Fotos von den Kindern bei ihren Aktivitäten des Projekts der vier Elemente und selbstgemalte Gemeinschaftsbilder.

Clea, sechs Jahre alt, meinte zu dem Wasserbild: „Hier haben wir Wellen gemalt.“ Und Josias, ebenfalls sechs, erzählte, wie er zu dem Thema Erde Farben hergestellt hat. An diesem Nachmittag gefiel den Kindern das Lied über die vier Elemente am besten, das sie für Eltern, Großeltern und Gäste vorgesungen haben.