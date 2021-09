Langenargen informiert über Schlossmauersanierung

Wie laufen die Arbeiten der Schlossmauersanierung? Was wurde bereits abgeschlossen, was steht noch an? Wie sehen die Bauarbeiten insgesamt aus? Dies und vieles mehr können Interessenten bei einer Besichtigung der Außenanlagen des Schlosses erfahren, zu der die Gemeinde einlädt. Der mit der Leitung beauftragte Architekt Albrecht Weber sowie Restaurator Albert Kieferle informieren bei diesem Termin über die Gesamtmaßnahme, die für den Bereich der Westmauer allein rund 1,2 Millionen Euro in Anspruch nimmt. Weitere Arbeiten sind an den Fenstern des Schlosses selbst sowie an den übrigen Abschnitten der Ufermauern vorgesehen. Der erste Abschnitt soll im kommenden Winter fertiggestellt sein. „Uns ist es wichtig“, betont Bürgermeister Ole Münder, „dass sich die Menschen vor Ort ein Bild machen können, was mit ihrem Schloss passiert und auch die Möglichkeit haben, die Fachleute konkret befragen zu können.“

Aus organisatorischen Gründen kann diese Besuchergruppe nur bis zu 25 Teilnehmende umfassen. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung mit Namen, Telefonnummer und Adresse möglich. Anmeldungen nimmt die Tourist-Information Langenargen von Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 12.30 Uhr sowie per E-Mail an touristinfo@langenargen.de und telefonisch unter 07543 / 933 092, entgegen. Festes Schuhwerk mit rutschfester Sohle wird dringend empfohlen! Treffpunkt ist das Eingangstor des Schlosses am Dienstag, 28. September um 17 Uhr, Dauer etwa 45 Minuten.