Langenargen feiert Auftakt nach Maß

Bei herrlichem Sonnenschein und traumhaftem Blick über den glitzernden See zu den schneebedeckten Alpen hat die Gemeinde Langenargen am Sonntag die Saison eröffnet. Viele Besucher strömten in den Ort, um beim verkaufsoffenen Sonntag zu bummeln, Oldtimer zu bewundern, die Leistungsschau des Handels- und Gewerbevereins (HGV) zu erleben oder das umfangreiche Unterhaltungsangebot zu erleben.

Auch wenn pünktlich mit der Ankunft der gräflichen Familien der Wind stürmisch auffrischte und für einige Sorgenfalten bei den Besuchern und Ausstellern sorgte: Der offizielle Auftakt zur Saison war ein voller Erfolg. „Bereits gegen 10 Uhr war das Städtle voll“, bilanzierte die stellvertretende Leiterin der Tourist-Information, Friederike Geissler. zufrieden. Mit Bus, Bahn, Schiff oder auch auf dem Rad seien Gäste angereist, um einen erlebnisreichen Tag in Langenargen zu verbringen. Geboten war eine ganze Menge: Zwei- und vierrädrige Oldtimer, die bis zum Kiosk hinter dem Strandcafé an der Uferpromenade entlang standen, das umfangreiche Kinderprogramm, Mitmachaktionen für jedes Alter, kulinarische Köstlichkeiten, Live-Musik, Gewinnspiele, geöffnete Geschäfte, die Leistungsshow der heimischen Betriebe. Letztlich sprach Friederike Geissler von einem „Traumsonntag“.

Anschwimmen im noch kühlen See

Für die Mitglieder des Partnerschaftsvereins Noli/Langenargen begann gegen 11.30 Uhr der Festtag nass und eher kühl. Beim Anschwimmen im Bereich des Pendels an der Promenade sorgte laut DLRG das 15 Grad „warme“ Bodenseewasser für Heiterkeit und Stimmung: „Ein tolles Ritual, das unsere italienischen Gäste in ihrer Heimat bereits im Januar pflegen. Es freut mich, dass uns so viele Zuschauer beim Gang in die Fluten angefeuert haben“, sagte Herbert Tomasi, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins.

Während die Erwachsenen neben dem herrlichen Sonnenschein das kulinarische Angebot ausgiebig nutzten und sich vom breiten Angebot des Handels- und Gewerbevereins überzeugen konnten, durften es sich die jüngsten Besucher beim Kinderschminken, beim Baggerfahren, beim Basteln, „Hau den Lukas“ oder beim Luftballonwettbewerb und vielem mehr gutgehen lassen.

Ein begehrtes Fotomotiv war einmal mehr der Einzug der gräflichen Familie in ihren historischen Gewändern ins Schloss Montfort – begleitet von den Klängen des Fanfarenzugs König Wilhelm. „Wir sind eigens für einige Tage aus Köln gekommen, um in diesem schönen Ort die Saisoneröffnung zu sehen,“ meinte Ursula Köpke, bevor sie ein Selfie mit dem Grafen höchstpersönlich ergattern konnte.