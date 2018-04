Langenargen erwartet mehr als 10 000 Besucher

Ein Wetter wie am Freitag wünschen sich die Organisatoren der Langenargener Saisoneröffnung einschließlich einer Gewerbeschau sowie einem verkaufsoffenen Sonntag am 29. April zwischen 11 und 18 Uhr. Strömten im vergangenen Jahr 10 000 Besucher an diesem Tag nach LA, werden heuer noch einige mehr erwartet. Am Freitag stellten der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins, Karl-Heinz Scheriau, Michael Gürgen vom Schloss und Frank Jost und Friederike Geissler von der Tourist-Information das Programm vor.

Mehr als 400 Oldtimer und rund 60 Motorrad-Oldtimer waren 2017 nach Langenargen gelenkt worden, und auch hier zeichnet sich 2018 eine Steigerung ab. In den Uferanlagen und im Ortskern wartet auf die Kinder ein buntes Programm. Sollte es regnen, trifft man sich im Münzhof. „Anschwimmen“ ist ab 11.30 Uhr angesagt, wenn die Hartgesottenen des Partnerschaftsvereins Langenargen-Noli und verschiedene Schwimmvereine in den See steigen.

Zwischen 12.30 und 18 Uhr ist am Schloss und im Ortskern ein ebenso geschichtsträchtiges wie aktuelles Spektakel geboten. Die Grafen von Montfort ziehen dann in ihren historischen Kostümen, getragen vom Kolpingtheater Tettnang und begleitet von Fanfarenklängen, ins Schloss. Hier werden historische Tanz- und Trachtengruppen sowie die Schwertgruppe Noli auf der Terrasse (bei schlechtem Wetter im Spiegelsaal) das Publikum verzaubern, während auf dem Wasser zum Speedbootfahren eingeladen wird. Auf dem Programm außerdem: Knotenwände basteln für Kinder, Bagger fahren und Anmeldung zum Schnuppersegeln bei der Bodensee Segelschule Montfort. Kostenlos Mitsegeln darf man auf Yachten des Match Center Germany.

Kulinarische Spezialitäten gibt es an den Ständen und in den Gaststätten. Vor dem Schloss wird erstmals gegrillt, es gibt Burger und Hot Dogs und die Old „Mann“ Blue Band spielt dazu. Im gesamten Städtle bis hoch zum Bahhof stehen von 11 bis 18 Uhr die Geschäfte offen, außerdem präsentiert sich das örtliche Gewerbe, spielen Bands, die sich auf der großen Bühne vor dem Rathaus im stündlichen Wechsel mit A-Capella abwechseln. Zwei DJ legen Musik der 60er, 70er und 80er auf.

Um 14 Uhr hat sich der historische Einzug auf Schloss Montfort angekündigt, begleitet vom Fanfarenzug „König Wilhelm“ auf der Route Uhlandplatz – Schulstraße – Schloss Montfort. Um 14.30 und 15.30 Uhr sind historische Stadt- und Kinderstadtführungen ab dem Schloss geplant und um 16.30 Uhr erfolgt dort die Auflösung des Gewinnspiels.

Ohne die Unterstützung der Gemeinde wäre ein solches Angebot nicht möglich, freut sich HGV-Vorsitzender Karl-Heinz Scheriau. Die Bitte der Organisatoren: Da allein über 400 Oldtimer in den Stadtkern rollen, sollten Besucher öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder mit dem Fahrrad kommen.

Neu im Programm: Zu einem der größten Events in Langenargen lädt Michael Gürgen bereits am Samstag, zwischen 19 und 24 Uhr zum Frühlingsfest mit einem Fünf-Gänge-Menue und Tanz mit dem „Duo de Lago“ ins Schloss ein. Reservierung sind noch möglich.