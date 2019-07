Landwirte und Naturschützer setzen auf Dialog in Oberdorf

Über 40 Personen, darunter Vertreter vom Nabu, der Marktgemeinschaft Bodenseeobst, des Kreisbauern- und Landschaftserhaltungsverbands (LEV) Bodenseekreis sowie mehrere heimische Obstbauern haben sich am Mittwochabend im Rahmen des Dialogfourms „Mehr Artenschutz im Obstbau“ in Oberdorf zu einem Gedankenaustausch getroffen. „Die Zusammenarbeit mit den Landwirten wird immer besser. Wir haben konnten im Kreis zum Wohle der Insekten und Vögel zahlreiche neue Blühstreifen, Insektenhotels und Nistkästen in diesem Jahr realisieren. Das macht Mut und freut uns sehr“, resümierten Projektleiterin Dominique Aichele vom Nabu Baden-Württemberg und Daniel Doer vom LEV Bodenseekreis.

Artenschutz im Einklang mit der Landwirtschaft gelingt nur miteinander, nicht gegeneinander. Dieser Auffassung waren Obstbauern sowie Vertreter der verschiedenen Institutionen. Ziel der Veranstaltungen war es, Modellvorhaben zur Förderung der biologischen Vielfalt in Obstanlagen vorzustellen. Dazu gehören Maßnahmen im Integrierten Obstanbau Baden-Württemberg, an denen der Betrieb Gierer in Oberdorf teilnimmt. Laut Daniel Doer legen mehr als 100 Obstbaubetriebe Blühflächen an, pflanzen Gehölze und installieren Nisthilfen für Vögel, Insekten und Fledermäuse. Derart aufgewertete Niederstamm-Obstanlagen könnten so neue Lebensräume für Wildbienen werden.

Als Vertreter der Obstbauern betonte Dieter Mainberger, dass die Landwirte grundsätzlich seit Langem Artenschutz betreiben würden, sie jedoch bei ihren Bemühungen auch die existenzielle Seite in die Waagschale werfen müssten. „Wir müssen von unserer Arbeit leben können, das hat Priorität, und zwar generationsübergreifend. Wichtig ist, dass die Produktion so weit wie möglich im Einklang mit der Natur geschieht. Und dessen sind wir uns bewusst“, betonte Mainberger.

Vorschriften, Verordnungen und Gesetzte würden dagegen die Arbeiten der Bauern erschweren, was sich letztlich auch im Artenschutz, wie beispielsweise bei der Anlegung von Blühstreifen hier und da negativ auswirke. „Wir konnten bislang 230 000 Kilometer Blühwiese in Baden-Württemberg realisieren. Daneben betreiben viele von uns CO-neutrale Hackschnitzel- und Solaranlagen. Sie sehen, wir tun viel für den Arten- und Naturschutz“, so Mainberger.

Laut Aussage der Naturschützer sei die Zusammenarbeit mit den Landwirten als sehr gut zu bezeichnen. So pflege die Familie Gierer seit 2018 eine Fläche nach der Landschaftspflegerichtlinie im Naturschutzgebiet „Argen“, die ein Teil des FFH-Gebiets „Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau“ ist, um die bisherige Brache zu einer Streuwiese zu entwickeln. Man arbeite im Artenschutz vermehrt Hand in Hand, auch wenn es hier und da Reibungspunkte gäbe. „Es geht ein Ruck durch die Politik und die Bevölkerung. Klima-, Arten- und Naturschutz ist zu einem bedeutendem und für uns alle wichtigen Thema geworden“, so der Tenor der Naturschützer, nachdem Christoph Gierer den familiengeführten Landwirtschaftsbetrieb vorstellte: „Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Natur bewusst und setzen im Obstbau modernste Maschinen ein, um effektiv und naturgerecht anbauen und ernten zu können.“ Anschließend erzählte Ulrich Maier von Wildbienen und deren Schutzmöglichkeiten und Katja Röser von der Artenvielfalt in Obstanlagen.