Unternehmer will in Langenargen Fleisch-Boutique eröffnen

In Langenargen soll demnächst eine Fleisch-Boutique eröffnen. Stefan Scheller plant, hochwertige Fleischprodukte für Privatkunden und Gastronomie in einem speziell eingerichteten Ladengeschäft, aber auch über einen Onlineshop mit Lieferung im Umkreis von zehn Kilometern anzubieten. Außerdem will er regelmäßig mit Gutscheinen oder Veranstaltungen soziale Projekte unterstützen.

Am Sonntag, 11. Dezember, lädt er ab 11 Uhr zum Charity-Grillens im Bereich des Uhlandplatzes ein. Dabei stellt Stefan Scheller sein Konzept und seine Produkte vor. Der Erlös kommt der Bürgerstiftung zugute.

Mister Beef sucht Räume

Rinderbraten, Spareribs, Rinderrücken, T-Bone-Steaks oder auch eingelegter Sauerbraten, Geflügel, Lamm und vieles mehr: Wenn es nach Stefan Scheller geht, eröffnet er schon bald in Langenargen eine Fleisch-Boutique. Derzeit sucht der Unternehmer noch geeignete Räume für sein ehrgeiziges Projekt. Der gelernte Werbekaufmann lebt gemeinsam mit seiner Frau seit Kurzem in der Sonnenstube am Bodensee.

„Wir konnten bereits in Mönchengladbach, Krefeld, Duisburg sowie in Düsseldorf unsere Fleisch-Boutiquen etablieren. Dort wird hochwertiges Fleisch für die Gastronomie, aber auch für den privaten Endverbraucher angeboten. Durch den Wegfall von Handelsspannen sind wir in der Lage, unsere hochwertigen Produkte günstig anzubieten“, berichtet Stefan Scheller. Der Name ist dabei Programm: Mister Beef.

Soziale Projekte unterstützen

Im Unterschied zu einem Metzgereibetrieb wird dem Unternehmer zufolge das Fleisch in seiner Boutique vakuumverpackt in Truhen gelagert. Zudem will er einen Online-Shop einrichten. „Das ermöglicht eine bequeme Bestellung von zu Hause aus. Wir selbst liefern dann im Umkreis von zehn Kilometern direkt an den Verbraucher aus. Im Ladengeschäft selbst ist es uns wichtig, dass der Kunde eine Wohlfühlatmosphäre vorfindet, fachlich beraten und bei seinem Einkauf mit Rat und Tat begleitet wird. Der Einkauf bei uns soll ein Fleisch-Erlebnis sein“, betont der 48-Jährige.

Wie in anderen Städten bereits will Stefan Scheller auch in Langenargen und der Region soziale Projekte unterstützen: „Seien es eine Tafel, Sozialfonds oder andere Einrichtungen, die für bedürftige Menschen da sind. Es ist unser ausdrücklicher Wunsch, uns hier entsprechend einzubringen.“

Gesagt, getan: Bereits am Sonntag veranstaltet der Unternehmer gemeinsam mit Sarahs Restaurant am Uhlandplatz ein Charity-Grillen. Die Erlöse fließen in den Sozialfonds der Bürgerstiftung Langenargen.

Weihnachtsmann kommt auch

„Frisch vom Grill zubereitet darf man sich auf Spanferkel, Pulled Pork, Zwiebelrostbraten, Bratwurst mit Pommes sowie auf Kaffee mit Kuchen, Waffeln, Glühwein und mehr freuen. Zudem hat sich für die kleinen Besucher der Weihnachtsmann ab 14 Uhr angekündigt. Weihnachtszettel malen und ein Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann runden das Programm am Sonntag ab“, kündigt Stefan Scheller an.

