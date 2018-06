„LA in Action“ lädt zum großen Familientag ein

Auf dem Außengelände der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule heißt es am Sonntag, 24. Juni, von 11 bis 16 Uhr: „LA in Action“. Langenargener Kinder, Eltern und Freunde können sich in den unterschiedlichsten Geschicklichkeits- und Sport-Disziplinen messen. Neben Bewegung, Spiel und Spannung kommt laut Veranstalter jeder auf seine Kosten, der einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Tag erleben möchte. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung in die Turnhalle verlegt.

Seit 2009 gibt es das große und beliebte Freizeitspektakel, das alljährlich eine familiäre, kurzweilige aber auch spannende Atmosphäre mit viel Bewegung und Spaß verspricht. Auch bei der nunmehr zehnten Auflage werde laut der Gemeinde-Jugendbeauftragten Gisela „Gigi“ Sterk so einiges geboten. Los geht’s um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst mit Diakon Dieter Walser und Pfarrer Matthias Eidt, bevor die Wettstreiter ihren Mitmachpass am Stand der Tourismus-Information abholen, um sich dem vielfältigen Parcours mit seinen unterschiedlichen Aufgaben zu stellen. 13 Vereine und Einrichtungen rufen auf, an den jeweiligen Stationen ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen und möglichst viele Stempel zu sammeln, um am Ende beim Amt für Tourismus, Kultur und Marketing eine kleine Belohnung abzuholen.

Spieleland spendet Preise

Mitmachen kann also jeder und Ausprobieren ist sowieso angesagt. Ob Langenargener Festspiele, Schützengilde, Eisstockschießen, Polesport erleben, Wasserspiele mit der DLRG, ob Spaß mit den Pfadfindern, Angeln mit dem Angelsportverein oder den Kameraden der Jugendfeuerwehr samt Jugendrotkreuz über die Schulter schauen, die Vielfalt der Angebote spricht für sich: „Ziel von LA in Action ist es, den Bürgern aber auch unseren Gästen die Vereine und Einrichtungen unserer Gemeinde vorzustellen. Natürlich dient dieser Tag auch dazu, der Familie schöne und aktive, gemeinsam Stunden zu schenken. Tanz- und Showeinlagen runden die Veranstaltung übrigens passend ab“, sagt Gigi Sterk im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Für das leibliche Wohl sei laut Sterk mit Kaffee, Kuchen, Grillwürste und mehr bestens gesorgt.

Neu in diesem Jahr: Das Spieleland Ravensburg verlost unter allen Kindern, die einen Mitmachpass ausgefüllt haben, am Ende der Veranstaltung zweimal zwei Tickets für das Spieleland sowie ein Multimedia-Ticket für das Museum Ravensburg.

Weiter wolle man den Besuchern und Teilnehmern die Möglichkeit geben, ein lockeres Miteinander zu erleben, bei gutem Essen Gespräche zu führen und sich gegenseitig näherzukommen.

Organisiert wird „LA in Action“ übrigens von der Gemeinde-Jugendbeauftragten Gisela Sterk, vom „Runden Tisch Jugend“ mit seinen Vereinen sowie vom Amt für Tourismus, Kultur und Marketing.