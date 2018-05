Läuferinnen der LG Welfen holen drei Titel

Hochklassiger Laufsport ist bei den Baden-Württembergischen Cross-Meisterschaften in Essingen/Ostalbkreis geboten worden. Die LG Welfen schickte mit Monica Carl, Brigitte Hoffmann und Uschi Bergler eine starke Frauenmannschaft ins Rennen. Mit drei Titeln und einem zweiten Platz waren die Läuferinnen einmal mehr äußerst erfolgreich. Über 420 Teilnehmer aus 91 Vereinen, größtenteils aus Württemberg konnte der örtliche Ausrichter LAC Essingen/LSG Aalen

verbuchen. In 31 Altersklassen wurden auf dem kräftezehrenden, schlammigen und kupierten Kurs, der den Athleten alles abverlangte, die Landesmeister ermittelt.

Die insgesamt 4,1 Kilometer lange Cross-Strecke,die von allen Frauenklassen viermal bewältigt werden musste, machte ihrem Namen alle Ehre. Teilweise knöcheltiefer Schlamm zog so manchem Wettkämpfer im wahrsten Sinne des Wortes die Schuhe aus. Keine Probleme mit der Strecke hatte die routinierte Berg-und Treppenläuferin Monica Carl.

Starke Leistung

In der W45 dominierte sie ihre Konkurrenz nach Belieben. In 20:49 Minuten verwies die Langenargerin Karin Elsholtz (LG Brenztal/21:22 Minuten) und die national hoch dekorierte Pamela Veith (TSV Kusterdingen/21:43 Minuten) auf die Plätze. „Das ist mein Terrain, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Strecken liegen mir besonders gut,“ freute sich die frisch gebackene Landesmeisterin der W45. Damit war Carl auch deutlich schneller als die Frauen der jüngeren Klasse W40.

Die Altersklasse 60-65 war fest in der Hand der Welfen-Läuferinnen. Für Brigitte Hoffmann war es nach einer längeren Verletzungspause der erste Wettkampf. Und es führte auch kein Weg an der schnellen Straßenläuferin vorbei.

In 24:21 Minuten ging der zweite Titel, nach Carl, an die LG Welfen. „Ich ging das Rennen erst einmal etwas verhaltener an und habe mir die schwere Strecke gut eingeteilt“, bilanzierte Brigitte Hoffmann ihr Comeback nach viermonatiger Wettkampfpause.

Der aufgeweichte Boden forderte den Läufern nicht nur physisch alles ab; auf den Gefällstrecken und in den Kurven waren mitunter artistische Einlagen notwendig, um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren und im Matsch zu landen. Uschi Bergler lief trotz des Sturzes ein starkes Rennen und wurde in 24:59 Minuten mit Platz zwei belohnt. Der Sieg in der Mannschaftswertung 45+ und ein weiterer Titel ging klar an Carl, Hoffmann und Bergler. Den äußerst erfolgreichen Tag rundete die Frauenmannschaft mit Platz vier in der Aktivenklasse ab.