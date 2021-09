Kuratorenführung durch Kunstpark am See

Die Anmeldungen nimmt die Tourist-Information Langenargen von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12.30 Uhr am Vormittag, von Montag bis Donnerstag, 13.30 bis 18 Uhr am Nachmittag sowie per Mail

Im Mittelpunkt des diesjährigen Kunstparks am See stehen Sehenswürdigkeiten und Orte in Langenargen. Acht großformatige Bildinstallationen von unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern vermitteln die große Faszination, welche die Bodenseegemeinde bis heute ausübt.

Sie entführen uns unter anderem in die barocke Pfarrkirche, zur ältesten Kabelhängebrücke Deutschlands, an die Uferpromenade mit Schloss Montfort und an verschiedene Positionen eines realen oder imaginierten Bodenseeufers. Die Gemeinde Langenargen lädt am Freitag, 10. September, um 17.30 Uhr zu einem Rundgang mit dem Kurator Ralf Michael Fischer ein. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung mit Namen, Telefonnummer und Adresse möglich. Die Führung startet am großen Tor vor Schloss Montfort.