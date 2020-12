Weihnachten ohne Krippenspiel, was für eine traurige Vorstellung – dachte sich das Kinderkirchteam der evangelischen Kirche in Langenargen. Sandra Kley hatte die Idee, stattdessen einen Krippenweg für die Familien entstehen zu lassen. Mit der Idee steckte sie laut Ankündigung auch die katholische Kirche an, und beide Kinderkirchenteams waren sofort Feuer und Flamme. Bei einer Video-Sitzung wurden alle Details besprochen und die Aufgaben verteilt. Das Ergebnis ist ein Krippenweg mit nachgebauten Szenen der Geschichte um Jesu Geburt. In verschiedenen Schaufenstern in Langenargen wird ein Aufsteller mit jeweils einer Szene stehen. Diese werden von den Teams der beiden Kirchen gestaltet.

Am Heiligabend ab 14 Uhr ist alles bereit, ab 15 Uhr wird der Weg sogar mit Kerzen gesäumt, und jeder bekommt bis 18 Uhr an der Krippe das Friedenslicht aus Bethlehem von dem Pfadis mit nach Hause.

Wer möchte, darf dem Christkind einen selbstgestalteten Anhänger als Geschenk mitbringen, der an den Weihnachtsbaum neben der Krippe aufgehängt werden kann. Die Szenen in den Schaufenstern bleiben bis Silvester stehen.