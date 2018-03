Kressbronn verliert Heimspiel gegen Lustenau mit 15:22

Die Bezirksliga-Handballerinnen des TV Kressbronn haben einen möglichen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Die Mannschaft der Spielertrainerinnen Stefanie Raaf und Martina Kordic zog gegen den HC Lustenau zum 15:22-Endstand den Kürzeren. Zur Halbzeit hatten die „Seesterne“ die Partie zum 7:7-Zwischenstand noch offen gestaltet.

Es waren die Minuten 42 bis 49, in denen die Gäste aus Vorarlberg den Grundstein zum verdienten Auswärtserfolg im Langenargener Sportzentrum legten. In dieser Phase ließ Kressbronn zu viele Chancen aus, leistete sich technische Fehler und Ballverluste. Dies war dem Umstand geschuldet, dass die TVK-Handballerinnen – bei denen über weite Strecken der Partie sowohl Raaf als vor allem auch Kordic selbst auf der Platte gestanden hatten - so ihre Schwierigkeiten mit dem verharzten Spielgerät hatten.

Spiel ist zu Beginn ausgeglichen

Darüber hinaus offenbarten die TVK-Damen in den Schlussminuten Schwächen in der Rückwärtsbewegung, sodass die HCL-Mädels mit Gegenstößen relativ problemlos für die endgültige Entscheidung sorgten. Dabei entwickelte sich zu Beginn ein ausgeglichenes Spiel: Während die von Kordic angesagten Spielzüge die erhoffte Wirkung zeigten, war auf der Gegenseite auch der HCL jederzeit in der Lage, Nadelstiche zu setzen. Und das, obwohl Kressbronn in der Abwehr mitunter glänzend agierte.

Nach dem Seitenwechsel schlichen sich erste Ungenauigkeiten und zu harmlose Würfe ins Spiel des Kressbronner Teams ein, während der Gegner aus Österreich hin und wieder den entscheidenden Tick effektiver gewesen war – 12:9 (39.). Dann kam die bereits angesprochene Schwächephase aus Kressbronner Sicht, in der man immer wieder am Block des Kontrahenten hängen blieb und auf dem Weg an den eigenen Kreis einfach nicht schnell genug auf den Beinen gewesen war.

Ein gefundenes Fressen für Adrienn Bezzeg, die insgesamt neun Mal erfolgreich war. Alleine vier Tore erzielte sie in den Minuten 46 bis 48 – und das ohne zwischenzeitlichen Treffer des Kontrahenten, der somit auf Tabellenplatz acht stecken bleibt. „Keine Frage: Das wären echte Big Points für uns gewesen, weil Lustenau aus meiner Sicht schlagbar gewesen war. Wir kamen aber mit dem Ball nicht zurecht und haben zu viele Gegenstöße kassiert. Lustenau hat dann eben verdient gewonnen“, sagte Kressbronns Spielertrainerin Steffi Raaf.