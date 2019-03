Krayer-Baustelle: Züblin aus Langenargen soll’s richten

Die Gerüchteküche brodelt schon lange, jetzt ist endgültig klar, dass an dem Gerede tatsächlich etwas dran war: Weil es auf der Krayer-Baustelle offenbar alles andere als rund lief, hat die Bauherrengemeinschaft Philipp Wittmann/Franz-Josef-Krayer-Stiftung die Verträge mit dem bisherigen Generalunternehmen gekündigt. Der Auftrag für die Fertigstellung des Projekts, das drei Häuser mit insgesamt 24 Wohnungen umfasst, ging an die Langenargener Firma Ed. Züblin AG.

Mit dem ursprünglich beauftragten Unternehmen sei es zu erheblichen Problemen in der baulichen Umsetzung gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bauherrengemeinschaft Wittmann/Franz-Josef-Krayer-Stiftung. Was dahinter steckt, dazu sagt Achim Krafft, der als Bürgermeister automatisch Vorsitzender des Stiftungsrates ist: Die Firma, die ihren Sitz im nördlichen Württemberg hat, „lag sehr weit hinter dem Bauzeitenplan und konnte die Verträge nicht erfüllen“.

Und nicht nur das: Laut Mitteilung seien mehrfach Subunternehmer eingesetzt und ausgetauscht worden, was nicht für Kontinuität in der Qualitätssicherung spricht. Ein trauriger Höhepunkt der Misere, auch wenn der Vorfall laut Polizei nichts mit der Baustelle zu tun hat: Anfang Oktober wurden sechs Arbeiter aus Rumänien auf dem Grundstück in Langenargen verhaftet, weil sie wenige Tage zuvor in Friedrichshafen zwei Männer zusammengeschlagen und schwer verletzt haben sollen. Die Arbeiter befinden sich seitdem in Untersuchungshaft, die Verhandlung ist Ende März.

Der Plan war, dass die drei Häuser auf dem Gelände in der Oberdorfer Straße, von denen der private Investor zwei baut, im Mai 2019 fertig sind. Ein Gebäude lässt die Stiftung errichten, die acht Wohnungen sollen ausschließlich an Einheimische vermietet werden. Offensichtlich ist Ende Februar 2018 jedoch nicht einmal die Tiefgarage ganz fertig. Der Startschuss fiel Ende 2017 mit dem Abriss der Krayer-Villa. Wäre es bei der Verspätung geblieben hätten die Bauherren vielleicht mit dem ersten Unternehmen weitergemacht. Aber: „Es sind viele Punkte zusammengekommen, wir hatten schließlich kein Vertrauen mehr“, berichtet Achim Krafft. Neuer Fertigstellungstermin ist Frühjahr 2020.

Günstigster Bieter mit Referenzen

Auf die Frage, ob das Projekt jetzt teurer wird, antwortet der Bürgermeister mit einem eindeutigen „ja“, nennt jedoch keine Zahlen. Der ursprünglichen Vergabe sei eine öffentliche Ausschreibung vorausgegangen: „Die Entscheidung ist aus wirtschaftlichen Gründen gefallen, der Unternehmer war der günstigste Bieter, Referenzen lagen vor.“ Dass der Betrieb unterwegs in Schieflage gerät, sei nicht vorherzusehen gewesen. Die Reißleine zu ziehen, sei erst möglich, nachdem unter anderem die Rechtsgrundlage geklärt und eine neue, renommierte Firma gefunden worden ist, die in den laufenden Bau einsteigt.

Diese neue Firma heißt Ed. Züblin AG, hat einen ihrer weltweiten Standorte in Langenargen und legt anscheinend einen vielversprechenden Start hin: „Es gibt bereits konkrete Bauzeitenpläne. Wir haben einen sehr guten Eindruck.“ Dabei ist die Zusammenarbeit unter nicht ganz glücklichen Umständen zustande gekommen: Dem Bürgermeister zufolge hatte sich der Bauspezialist bereits an der Ausschreibung des Projektes beteiligt, den Zuschlag aber nicht erhalten, weil das Angebot in einer zu hohen Preisklasse war. Was das Vorgängerunternehmen angeht, seien die erbrachten Leistungen zwischenzeitlich von einem Gutachter ermittelt und rechtliche Schritte eingeleitet worden.