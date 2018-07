Kostenlos Kajakfahren und sprayen

Noch knapp zwei Wochen, dann steigt in Langenargen das größte Fest im Jahr. Die 43. Auflage des Uferfestes entlang der Promenade bietet auch 2018 ein umfang- und abwechslungsreiches Programm. Für jugendliche Besucher gehört dazu seit zwei Jahren die Jugendaktionswiese. „Ziel ist es, nicht nur Kleinkindern und Erwachsenen eine Unterhaltungsplattform zu bieten, sondern auch unseren älteren Kids und Heranwachsenden“, sagt die Jugendbeauftragte der Gemeinde, Gisela Sterk. 2016 habe man sich entschieden, den Staffellauf ums Rathaus, der am Ende nur noch wenig Resonanz fand, abzuschaffen und durch eine neue Idee zu ersetzen. „Mit verschiedenen Aktionen, die auf ältere Kinder und Heranwachsende zugeschnitten sind, wollten wir eine Lücke im Uferfest-Angebot schließen“, sagt Sterk.

Mit einem Kletterturm, einem menschlichen XXL-Kicker sowie einem Bubble-Soccer (an allen drei Festtagen, jeweils von 13 bis 18 Uhr) habe man Attraktionen zusammengestellt, die gerne und gut von der Zielgruppe angenommen würden. Allerdings suche man hierfür noch dringend Helfer und Betreuer.

Einer der Höhepunkte über die Festtage bilde die Sprayer-Aktion am Samstag von 14 bis 17 Uhr mit Profisprayer Apo Naber. Sterk: „Die Gemeinde stellt sämtliche Materialien wie Farbdosen, Mundschutz oder auch Papier und Stellwände zur Verfügung. Mitzubringen sind Phantasie und kreative Ideen“. Die Werke sollen laut Aussage an verschiedenen Geschäfte und Stationen im Ort nach dem Uferfest ausgestellt werden. „Somit erhalten unsere Nachwuchskünstler ihre eigene, ganz spezielle Ausstellung“, sagt die Jugendbeauftragte. Mit im Boot sind auch die Mitglieder des heimischen DLRG-Ortsvereins. „Direkt am Ufer im Bereich der Jugendaktionswiese bieten wir am Samstag und Sonntag kostenloses Kajakfahren in Zweier-Kajaks an. Unsere Betreuer, darunter auch das Jugendeinsatzteam, werden vor Ort jeweils eine Einweisung geben und die Teilnehmer entsprechend begleiten. Boote, Rettungswesten und gegebenenfalls Anzüge stellen wir“, sagt Pascal Agel vom DLRG Langenargen. Gisela Sterk freut sich, dass die ehrenamtlichen Mitglieder des Wasserrettungsdienstes bereit erklärt haben, mitzumachen: „Eine tolle Sache. Was gibt es schöneres, als bei Sonnenschein und tollem Panorama am Ufer entlang mit einem Kajak zu paddeln, und das noch kostenlos?“.