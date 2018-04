So schnell kann es gehen: Vor einer Woche schoss sich der SV Tannau durch den Auswärtssieg beim FV Langenargen an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B4, verlor gestern aber beim SV Ettenkirch mit 0:1 und rutschte so auf den dritten Rang zurück. Vorne stehen nun punktgleich der FC Kosova Weingarten und der FV Langenargen, die ihre Hausaufgaben relativ locker erledigten. Am Tabellenende jubelt man beim SC Bürgermoos, der mit seinem ersten Saisonsieg über den TSV Schlachters II die Rote Laterne an die SGM TSV Hergensweiler/TSV Niederstaufen abgegeben konnte.

„Meine Mannschaft hat beim TSV Oberreitnau ein ganz anderes Gesicht gezeigt als vor einer Woche gegen den SV Tannau“, freute sich FVL-Trainer Christian Regler, der den verhinderten Michael Wölfe an der Linie vertrat. „Wir waren bissiger, lauffreudiger und nicht so ängstlich. Deshalb geht unser 3:1-Sieg völlig in Ordnung“, lautete Reglers Fazit. Sorgen macht sich der FVL-Coach allerdings um seinen Stammtorhüter Alexander Birk, der schon in der fünften Spielminute mit einer Kopfverletzung ausschied und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

„Wir hatten die Führung mehrmals auf dem Fuß, haben es aber nicht geschafft, das Spiel für uns zu entscheiden“, ärgerte sich Lukas Waggershauser, Trainer des SV Tannau, über die 0:1-Niederlage. Der SV Ettenkirch habe ein „prima Abwehrverhalten“ gezeigt, so Waggershauser. Er sei sich mit seinem Trainerkollegen Tobias Kaiser vom SVE jedoch einig, dass es für die Gastgeber „ein glücklicher Sieg“ gewesen sei.

Der neue Tabellenführer FC Kosova Weingarten hat sich beim 2:0-Heimsieg über den SV Kehlen II als der erwartet schwere Gegner für die Landesligareserve erwiesen. „Wir sind auch defensiv sehr gut gestanden und durch einen Foulelfmeter noch vor der Halbzeit verdient in Führung gegangen“, lautete die Analyse von Kosovas Trainer Timo Ohrenberg. „Nach dem Seitenwechsel mussten wir uns allerdings sehr wehren, denn der SV Kehlen II hatte stark angefangen“, sagte Ohrenberg. In der Schlussphase musste der Gegner die Abwehr lockern – was den starken Angreifern des FC Kosova entgegen kam. Schließlich machte Mathias Tauscher eine Viertelstunde vor Spielschluss mit dem 2:0 alles klar.

Kurzen Prozess machte die TSG Lindau-Zech mit der SGM Hergensweiler/Niederstaufen, die im ersten Durchgang noch ordentlich mithielt und die Führung der Gäste sogar ausgleichen konnte. Noch vor dem Seitenwechsel brachte Murat Aktas die Lindauer allerdings auf die Siegerstraße. Mit drei schnellen Treffern zwischen der 65. und 78. Minute stellte die TSG dann allerdings schnell und endgültig auf Sieg.

Erster Saisonsieg für Bürgermoos

„Ich freue mich für meine Mannschaft, dass sie sich mit dem Sieg über den TSV Schlachters II endlich für ihre Anstrengungen belohnt hat“, sagte Markus Vonbach, Trainer des SC Bürgermoos. Nach dem ersten Saisondreier (1:0) fiel gut hörbar dem SC-Coach ein Stein vom Herzen. „Die ersten 20 Minuten haben dem TSV Schlachters II gehört, da waren wir noch unkonzentriert. Nach dem Ausgleich ging allerdings ein Ruck durch meine Mannschaft und wir haben letztlich verdient gewonnen“, freute sich Vonbach. Markus Bayer, Trainer des TSV Schlachters II, ärgerte sich, dass der Schiedsrichter das nach einem indirekten Freistoß erzielte 2:0 nicht gegeben hatte. „Dann knallen wir noch den Ball an die Unterkante der Querlatte. Da hätte man auch ein Tor geben können“, sagte der Trainer des TSV. Mit Bewunderung schilderte er allerdings das 3:1 für den SCB von Gheorghe Toma, dass dieser im Stil eines „Tor des Monats“ den Ball direkt in den Torwinkel drosch.