Kosova Weingarten grüßt von oben

FC Kosova Weingarten hat sich auf dem Weg zur Meisterschaft auch vom FV Langenargen nicht aufhalten lassen. Deutlicher als erwartet siegten die Kosovaren am 16. Spieltag ungefährdet mit 3:1 und hielten somit einen direkten Mitbewerber auf Distanz. Der SV Tannau hat durch seinen 4:2-Sieg beim TSV Oberreitnau wieder Anschluss gefunden und den FVL vorerst vom zweiten Platz verdrängt.

„Uns ist es von Anfang an gelungen, unser schnelles Umschaltspiel durchzusetzen. Eigentlich hätten wir schon zur Halbzeit deutlich führen müssen“, sagte nach Spielschluss Timo Ohrenberg, Trainer des neuen Spitzenreiters. „Wir haben unser Augenmerk auf Langenargens gefährliche Stürmer Omar Kaniwar und Veldan Salcinovic gelegt und diese nicht zur Geltung bringen lassen. Auf der anderen Seite hat Langenargen kein Rezept gegen unsere schnellen Stürmer gefunden“, ergänzte Ohrenberg.

Gegner nutzt Fehler aus

„Kosova hat hochverdient gewonnen“, sagte FVL-Trainer Michael Wölfle. „Die Gäste haben heute sehr diszipliniert gespielt und dazu noch von unseren Fehlern profitiert“, ergänzte Wölfle hörbar enttäuscht. Dass die Mannschaft aus Weingarten nicht schon früher in Führung gegangen ist, hatte der FVL den Blitzreaktionen seines Schlussmanns Alexander Birk zu verdanken. Die einzige „richtige“ Torchance verzeichnete der FVL in der 26. Minute, als ein Freistoß von Florian Schlecker nur die Querlatte streifte. „Wir verlieren zu viele Bälle und spielen nur Halbgas“, bemängelte das FVL-Trainergespann Michael Wölfle/Christian Regler in der Halbzeitpause.

Daran änderte sich auch nach dem Wiederanpfiff des sehr gut leitenden Schiedsrichters nichts. Flanke, Kopfball, Tor: So lautete die einfache Formel für die Führung des FC Kosova durch Sedat Halili in der 47. Minute. Nach einer Stunde Spielzeit zog Shaka Adaba mit einem kraftvollen Spurt über 50 Meter allen davon und hämmerte den Ball zum 2:0 ins lange Ecke. Neun Minuten später zeigte der gleiche Spieler seine Torgefährlichkeit erneut, das Spiel war entschieden. Der platzierte Schuss von Daniel Wocher zum 1:3-Anschlusstreffer (87.) war aus der Sicht FVL nur noch Ergebniskosmetik.

Der SV Tannau hat sich nach der unerwarteten Niederlage vor einer Woche beim SV Ettenkirch wieder gefangen und beim TSV Oberreitnau sicher mit 4:2 gewonnen. „Meine Mannschaft hat eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Vor allem war diesmal spielerisch mehr zu sehen“, freute sich Tannaus Trainer Lukas Waggershauser. Dem Gegner zollte er großen Respekt – sei der TSV doch mit Kontern immer wieder sehr gefährlich gewesen.

Gegen die TSG Lindau-Zech reichte es dem SV Ettenkirch auf eigenem Platz nur zu einem 3:3. „Wären wir cleverer gewesen, hätten wir das Spiel sicher gewinnen können“, sagte Ettenkirchs Abteilungsleiter Andreas Rist. In der Schlussminute vergab Christian Bernhard noch die große Chance zum Sieg, als er den Torhüter umspielte, ein Zecher Spieler aber den Ball noch von der Linie kratzen konnte. Der SV Bürgermoos setzte beim SV Kehlen II mit dem 3:3 seinen Aufwärtstrend fort. Beim SV Kehlen II war man über das Unentschieden noch froh, war der SCB doch mit 2:0 in Führung gegangen und vergab zudem noch einen Foulelfmeter, der das 3:0 bedeutet hätte. Wie erwartet, ließ der TSV Eschach II der SGM TSV Hergensweiler/TSV Niederstaufen keine Gewinnchance und siegt am Ende sicher mit 3:0. Damit bleibt die Landesligareserve auf dem aussichtsreichen vierten Platz.