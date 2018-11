Kommunalwahl 2019: HGV will Kandidaten stellen

Der Handels- und Gewerbeverein will den Fischern der Partnerschaftsgemeinde Noli an der ligurischen Küste helfen, die von Unwettern arg getroffen waren. „Wir möchten ein Zeichen setzen und uns solidarisch zeigen“, sagte der Vorsitzende, Karl-Heinz Scheriau im Rahmen einer erweiterten Vorstandssitzung am Dienstagabend im Restaurant Bach. Aber auch lokalpolitisch sieht sich der Verein in der Pflicht und will bei den Kommunalwahlen im Mai 2019 fraktionsübergreifend Kandidaten ins Rennen schicken.

Die schweren Unwetter Ende Oktober haben bei den Fischern in der italienischen Partnerschaftsgemeinde zu existenzbedrohenden Ausfällen bei Gerätschaft und Material geführt. Wie Karl-Heinz Scheriau vom HGV ausführte, wolle man die Mitglieder aufrufen, sich solidarisch zu zeigen und zu spenden. „Vornehmlich geht es um die Beschaffung von Netzen. Über das Spendenkonto des Partnerschaftsvereins Langenargen-Noli können Sie hier sicherlich gemeinsam mit uns viel Gutes tun“, meinte Gerhard Wiest vom Verein. Karl-Heinz Scheriau, dessen Anliegen einstimmig befürwortet wurde, führte aus: „Gewerbetreibende helfen grenzüberscheitend Gewerbetreibenden sozusagen. Seitens des HGV werden wir zudem einen fixen Betrag überweisen.“

Beisitzer Michael Resch regte in diesem Zusammenhang an, den Bedarf bei den Fischern in Noli abzufragen, um je nach Höhe der eingegangenen Spendenmitteln beispielsweise Netze über Langenargener Fischer einzukaufen und direkt vor Ort zu übergeben. „Wir müssen helfen, und zwar so, dass diese Hilfe direkt und zielorientiert erfolgt“, so der Tenor des Vorstandes und des Beirates.

Sachthemen gehen alle an

Wenn am 26. Mai 2019 die Kommunalwahlen anstehen, möchte der HGV mit von der Partie sein. Hintergrund ist unter anderem die Tatsache, dass einige der jetzigen Gemeinderäte für eine weitere Legislaturperiode nicht mehr zur Verfügung stehen werden. „Hier sollten wir unbedingt Flagge zeigen und uns Gedanken über Kandidaten aus unseren Reihen machen. Es ist unsere Pflicht, uns kommunalpolitisch aktiv in das Geschehen miteinzubringen“, betonte HGV-Beisitzerin Elisa Resch.

Kollegin Caroline Wocher sprach von einer Chance, die man nutzen sollte. Schließlich gingen Sachthemen in Langenargen alle an, auch den Handels- und Gewerbeverein: „Mit einem schlagkräftigen, geeigneten Kandidaten-Team haben wir gute Chancen, am Rad der kommunalen Politik mitzudrehen“, betonte sie. Der HGV-Vorstand war sich zudem einig, dass Störungsströmungen, für die Anhänger und Betreiber einer Internetplattform in Langenargen sorgten, sachlich und mit fundiertem Wissen die Stirn geboten werden muss.