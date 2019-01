Kommunalwahl 2019: Freie Wähler versprechen Spannung und Vielfalt

Unter dem Motto „Kommunalwahl – bring dich ein“ haben am Montagabend etwa 20 Langenargener mit den Gemeinderäten der Freien Wählervereinigung (FWV) im Musiksalon Hirscher über die anstehenden Kommunalwahlen und die Möglichkeit einer Kandidatur als Mandatsträger diskutiert. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, forderte FWV-Rätin Susanne Porstner die Anwesenden auf, sich aktiv ins politische Gemeindegeschehen einzubringen.

Im Rahmen ihrer Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen im Mai hat die Freie Wählervereinigung am Montagabend in den Musiksalon Hirscher eingeladen. Wie der Fraktionsvorsitzende Hans-Günther Moser erklärte, wolle man engagierte Bürger ins Boot holen, die Interesse daran haben, sich in den verschiedensten Aufgabenbereichen aktiv einzubringen: „Wir haben derzeit sieben von 18 Sitzen im Gemeinderat und wollen bei der anstehenden Wahl eine altersdurchmischte Liste mit einem hohen Frauenanteil an den Start bringen“, kündigte Moser an.

Auf die Mandatsträger warte ein hohes Maß an Verantwortung, aber auch ein breites Spektrum an interessanten und vielfältigen Sachgebieten. „Von Bildung über Wohnbebauung, von Umweltschutz über Straßenbau, Kulturangelegenheiten, Tourismusthemen, Mobilität oder Leben im Alter werden Sie eine Vielfalt an Informationen verarbeiten, bewerten und schließlich als mögliche Themenpunkte mehrheitlich beschließen müssen“, sagte der Fraktionschef, bevor er gemeinsam mit seinen Kollegen Joachim Zodel, Christoph Brugger, Albrecht Hanser, Susanne Porstner und Herbert Löffler über aktuelle Projekte, wie den Neubau des Feuerwehrhauses, des Bauhofs oder die Sanierung des Schlosses Montfort berichtete.

Der langjährige Fraktions-vorsitzende Joachim Zodel stellte fest, dass Neu-Gemeinderäte viel zu lernen hätten, schließlich könne man sich das „Maul“ durch unüberlegte Aussagen durchaus schnell verbrennen. „Wir alle haben einmal angefangen und Lehrgeld bezahlen müssen. Aber genau das ist trotz mancher Kritik von außen das Schöne und Spannende als Mandatsträger: Sie lernen unsere Gemeinde als Ganzes, als Komplex kennen, erhalten Einblicke über den Tellerrand hinaus, befinden sich ganz an vorderster Front. Sie entscheiden, lenken, finden Kompromisse, lernen aber auch, andere Meinungen zu akzeptieren. Überhaupt, Stillstand ist furchtbar“, berichtete Joachim Zodel, der seit 1999 die FWV vor allem als Finanzexperte im Rat vertritt.

Bewerber gibt es bereits

Harald Boes, Marc Belser, Britta Tetzlaff, Claudia Sauer, Ina Klotz und Elisa Resch interessieren sich für die Kommunalpolitik und wollen ihren Hut für die Freien Wähler in den Ring werfen. Ihre Motivation: Langenargen weiter voranzubringen, mitzudiskutieren, mitzubestimmen, Ideen einzubringen, aber auch wichtige Themen für den Bürger noch transparenter zu machen.

Am Ende blickte Hans-Günther Moser zuversichtlich in die Zukunft und appellierte: „Die FWV ist offen für alle und nicht an einen Verein oder eine Partei gebunden. Zeigen Sie durch ihre Kandidatur, dass Sie bereit sind, kommunalpolitische Verantwortung zu übernehmen. Sprechen Sie uns an, denn am 28. März um 18 Uhr müssen wir unsere Liste abgeben.“