Kombinierer ermitteln auf dem Bodensee ihre Weltmeister

Vom 22. bis 25. Juni treffen sich zwölf deutsche, österreichische und Schweizer Crews der Einheitsklasse Kombinierer wieder auf dem Bodensee vor Langenargen zum X-99 Gold-Cup. Er gilt als inoffizielle Weltmeisterschaft dieser Klasse.

Nach einer längeren, coronabedingten, Pause hat der Yacht Club Langenargen die traditionelle und beliebte Regatta wieder organisiert. An drei Tagen sind 15 Wettfahrten mit Up- und Down-Kursen vorgesehen. Das heißt: Die Teilnehmer starten gegen den Wind, wenden an der vorgesehenen Tonne und kehren zum Startpunkt zurück. Abhängig vom Wind besteht eine Wettfahrt aus einem oder zwei Durchgängen. Da möglichst ufernah gesegelt wird, eignet sich diese Wettfahrt auch bestens zum Zuschauen. Die Crews halten sich täglich ab 10 Uhr im BMK Hafen Langenargen zum Start bereit. Tatsächlich gestartet wird dann abhängig von den Windverhältnissen. Zu den Favoriten zählt die Crew der Equis mit Steuermann und Klassenpräsidenten Oliver Hund vom Yacht Club Immenstaad.

Charakteristisch sind für diesen Wettbewerb die engen Klassenvorschriften. Kostenintensive Hightech-Materialen sind nicht erlaubt, die Zahl der Segel ist auf vier begrenzt und die Yachten dürfen mit der meistens sechs Personen zählenden Crew höchstens ein Maximalgewicht von 540 Kilogramm auf die Waage bringen. Das garantiert gleiche Startbedingungen für alle Crews. Es kommt also weniger auf das Material sondern auf das seglerische Können an.