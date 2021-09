Kollision stoppt Tim Zimmermann auf Podestkurs

Nach einer fast vierwöchigen Rennpause ist der Langenargener Tim Zimmermann mit großer Lust an den Nürburgring gereist – dort stand am vergangenen Wochenende die vierte Saisonstation vom GT World Challenge Cup an. „Ich bin froh, wieder ins Auto zu steigen“, ließ er im Vorfeld über seine Presseabteilung ausrichten. Und eigentlich lief es für das Grasser Racing Team vielversprechend. Zimmermann, Kikko Galbiati und Clemens Schmid kämpften von Beginn an um die Spitzenpositionen. Aber fünf Minuten vor der Zielflagge ist der Podestkurs durch einen Unfall von Zimmermann gestoppt worden. Laut einem Bericht vom „Motorsport-Magazin.com“ verlor der 24-Jährige die Kontrolle über den Lamborghini und wurde daraufhin von einem nachfolgenden Konkurrenten torpediert. Begünstigt worden ist die Kollision von einem vorausfahrenden Auto, das Schmutz auf der Ideallinie verteilt hatte.

Es war ein unglückliches Ende, nicht die erste Enttäuschung in der laufenden Saison für Tim Zimmermann. „Leider wurde ich in der Schikane überrascht, als jemand vor mir durch den Kies gefahren ist. Ich habe einfach das Heck verloren und mich gedreht. Es ging alles sehr schnell und dieser Rennausgang tut mir für das Team sehr leid“, meinte Zimmermann gegenüber dem „Motorsport-Magazin.com“. Gottfried Grasser, Teamchef vom Grasser Racing Team, nahm den Langenargener anschließend in Schutz. „Tim hatte aufgrund der verunreinigten Strecke kaum eine Chance, das Auto abzufangen. Das war sehr bitter, denn wir haben dadurch den sicheren zweiten Platz verloren.“

In der Tat befand sich das Fahrertrio bis zum Unfall Zimmermanns auf Podestkurs. Nach Angaben vom „Motorsport-Magazin.com“ sorgte Zimmermann in der Vorqualifikation mit seiner schnellsten Runde für Platz elf im Feld der 44 GT3-Boliden und belegte zugleich Position vier im Silver Cup. An diese Performance knüpfte das Lamborghini-Team dann auch in der Qualifikation an. Mit einer sehr guten Teamleistung sicherte sich das Trio Startposition zehn und die Pole Position im Silver Cup.

Rückschlag kostet ersten Platz

Erfolgreich verteidigte das Team den Platz auf dem Podium zunächst auch im Rennen. Schmid startete und baute die Führung aus, Galbiati hielt die Position und übergab dann mit über zehn Sekunden Vorsprung den Lamborghini Huracán GT3 an Zimmermann. „Clemens und Kikko sind super gefahren und haben auch im Rennen einen tollen Job gemacht“, wird der 24-jährige Langenargener bei „Motorsport-Magazin.com“ zitiert. Zimmermann musste aber schnell einen Rückschlag hinnehmen, wurde nach etwa 20 Minuten von einer Safety-Car-Phase aus dem Tritt gebracht. Die Folge war der Verlust des ersten Platzes im Silver Cup. Dennoch sah es noch nach Podium aus – bis Zimmermann dann eben wenige Minuten vor der Zielflagge in der Schikane vor der Zielkurve in eine unglückliche Kollision verwickelt wurde.

Das Grasser Racing Team hat die Möglichkeit, die Enttäuschung schon am kommenden Wochenende vergessen zu machen. Vom 10. bis 12. September startet das Fahrertrio auf dem Lausitzring bei den Rennen sieben und acht im ADAC GT Masters.