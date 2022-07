„Koi Zeit! – Uferfeschd“ - Alle Infos zum Fest in Langenargen auf einen Blick

„Koi Zeit! – Uferfeschd“: Richtige Langenargener sind von Freitag, 29. Juli, bis Montag, 1. August, an der Uferpromenade zu finden. Aber nicht etwa, weil sie ihre Passion fürs Flanieren entdeckt hätten. Nein! Sie feiern dort endlich wieder Uferfest. Das Programm können die meisten auch nach zwei Jahren Corona-Zwangspause im Schlaf aufsagen.

Für alle Gäste, die nicht so firm sind, haben wir die wichtigsten Daten und Fakten zusammengefasst. Und wer die Anfangsbuchstaben der Stichworte aneinanderreiht, erhält einen der bedeutendsten Begriffe, die in der deutschen Sprache zu finden sind.

U wie Ufer

Acht Monate dauerte es 1976, bis das Ufer zwischen Uhlandplatz und Kurhotel aufgeschüttet war. Der damalige Bürgermeister Lothar Grothe organisierte ein Richtfest, um die Kritiker der Aufschüttung zu besänftigen. Aus dem Richtfest wurde das Sommerfest, das wiederum längst Uferfest heißt.

So haben die Fallschirmspringer der Bundeswehr 2021 trainiert.

Und zwar zu recht, denn spätestens seitdem 2000 bei einer Renaturierung die groben Steinblöcke entfernt worden sind, ist das Langenargener Ufer samt Promenade der schönste Festplatz am ganzen See – wenn nicht weltweit.

F wie Feuerwerk

Am Uferfestsamstagabend knallt und blitzt es am Firmament über LA. Aber nicht etwa, weil ein Gewitter im Anmarsch wäre. Keine Sorge, wenn Engel feiern, lacht der Himmel. Vielmehr lässt um 22.15 Uhr das Klangfeuerwerk von sich hören und sehen.

Und wer keine Lust auf Böller, Goldregen und laute Musik hat, für den steht das F dann eben für Fallschirmspringen. Die Übung der Bundeswehr findet am Freitag und Samstag zu einem großen Teil ebenfalls am Himmel statt – jedoch tagsüber und vergleichsweise geräuscharm.

Himmlisches Vergnügen: Das Klangfeuerwerk mit stimmungsvollem Gondelkorso am späten Samstagabend verzückt regelmäßig Tausende Besucher. (Foto: Andy Heinrich)

E wie Eheversprechen

In Langenargen gibt es sogar Paare, die beschlossen haben, sich während der Uferfesttage im Langenargener Rathaus das Ja-Wort zu geben. Familie und Freunde waren in einem bestimmten Fall erst geschockt – und dann beruhigt, als sie hörten, dass die Hochzeitsparty wo steigt? Na selbstverständlich auf dem Uferfest!

Am Uferfestfreitag 2022 begehen diese Eheleute ihren sechsten Hochzeitstag. Herzlichen Glückwunsch, diese Liebe zueinander und zur Heimat muss gefeiert werden! Und das allerspätestens um 19 Uhr bei der Festeröffnung am Freitag.

R wie Rummel

Wer in LA aufgewachsen ist, dürfte einen nicht unerheblichen Teil der Kindheit in der Schiffschaukel verbracht haben. In einem gewissen Alter gibt es doch nichts Aufregenderes, als kräftig Schwung zu holen – zuerst mit Familienangehörigen und dann mit der/dem Liebsten.

Aber auch sonst ist auf dem Uferfest für den Nachwuchs allerhand geboten: Am Samstag wird zum Beispiel ab 8 Uhr beim Kinderflohmarkt gnadenlos gehandelt und gefeilscht, und auf der Kinderaktionswiese des See- und Waldkindergartens ist täglich Spiel und Spaß angesagt.

F wie Fischerstechen

Wenn sich der Graf von Montfort und der Schlossnarr oder der Hafenknecht und die Bäurin am Sonntag ab 17 Uhr im Gondelhafen duellieren, ist Standfestigkeit gefragt. Für die Zuschauer ist es jedes Mal ein Fest auf dem Uferfest, wenn die Verlierer der Begegnungen baden gehen.

Feucht-fröhlicher Höhepunkt: Beim Fischerstechen am Sonntag ab 17 Uhr bleibt kein Zuschauerauge, aber auch kein Teilnehmer trocken. (Foto: Archiv: Andy Heinrich)

Und wer weiß, ob in diesem Jahr bei der Veranstaltung der Handballer nicht ein echtes Gemeindeoberhaupt am Start ist. Auf die Frage, ob er sich eine Teilnahme vorstellen kann, antwortete Bürgermeister Ole Münder jedenfalls kürzlich: „Warum nicht, das wäre sicherlich eine spannende Herausforderung.“

E wie erst ein Abzeichen kaufen ...

... dann aufs Fest gehen. Das Teil kostet fünf Euro, im Vorverkauf in der Tourist-Info 4,40 Euro und macht die Festtage überhaupt möglich. Zudem ist es das Mindeste, was die Besucher den 22 Vereinen zurückgeben können, die vier Tage lang im Dauereinsatz sind und dafür sorgen, dass kein Magen leer bleibt.

S wie Speis

Apropos Magen: Martins-Seelen, Pizza, Pommes, Maultaschen mit Kartoffelsalat, Crêpes, Hamburger, Veggie-Burger, Fisch-Knusperli und Calamares, heißer Wälderschinken, Steak, Wurst, Fischbrötchen, Gyros, Schmalz- und Speckbrot, Champignonpfanne, Wurstsalat, Schnitzel, Schupfnudeln – wer bei dem Angebot hungert, ist selbst schuld. Und weil zur Speis der Trank nicht fehlen darf, schenken die Vereine ihren Gästen auch sehr gerne einen ein.

T wie Themenwechsel

Der ist nämlich bei dem Gedanken angebracht, dass die Supersause in vier Tagen schon wieder vorbei ist. Jetzt heißt es erst einmal, kräftig die Liebe und das Leben in Langenargen zu feiern.

Und alle, die am Montagabend beim musikalischen Ausklang ab 19 Uhr dann doch Wehmut überkommt, gibt es einen Trost: Das nächste Uferfest kommt ganz bestimmt!