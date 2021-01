Klimaforschung: Forscher dringen in tiefe Bodensee-Schichten vor

Die Sedimente von Seen und Meeren geben wichtige Einblicke in die Klimageschichte der Erde. Doch gerade die besonders interessanten, tieferen Sedimente der Seen in den Bergregionen bleiben für übliche Bohrgeräte oft unerreichbar. Die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie (IEG) und Partnerinstitute konnten nun laut einer Mitteilung eine tiefe, zusammenhängende Sedimentprobe aus dem Bodensee ziehen und somit weit zurück in das frühere Klima blicken.

Die Umweltbedingungen der Vergangenheit seien unter anderem in Sedimenten von Gewässern archiviert. Aus diesen Archiven lesen Klimaforscherinnen und Klimaforscher laut der Mitteilung und spüren den Klimaprozessen nach. Dazu brauche es jedoch lange, ununterbrochene Bohrkerne aus tiefen Sedimenten. Für diese spezielle Bohraufgabe haben Forscher des Fraunhofer IEG zusammen mit Forschenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nun das passende Werkzeug entwickelt und getestet: das Bohrsystem Hipercorig.

Die auf einem nur acht mal acht Meter großen Schwimmponton untergebrachte Bohrausrüstung erlaubte es jüngst im Bodensee bei einer Wassertiefe von 200 Metern einen 24 Meter langen Bohrkern zu ziehen. Diese bisher längste zusammenhängende Sedimentprobe aus dem Bodensee erlaube es laut der Mitteilung einen Rückblick bis in die letzte Eiszeit.

Das Bohrsystem Hipercorig ist modular aufgebaut und dadurch leicht zu transportieren sowie auf- und abzubauen. Das seien wichtige Kriterien, wenn man weltweit entlegene Seen in bergigen Regionen erschließen möchte. Statt einer klassischen Bohrspülung wird Seewasser für den Antrieb eingesetzt und so eine Umweltbelastung in den empfindlichen Ökosystemen ausgeschlossen.

Seen, die durch Gletscherwirkung entstanden sind, weisen oft dichte, harte und grobe Sedimente auf. Die bisher für die Wissenschaft verfügbare Bohrtechnik konnte kaum Bohrkerne jenseits von 10 Meter Sedimenttiefe nehmen. Hipercorig entnahm bei einer Bohrtiefe von bis zu 63 Meter und Wassertiefen bis zu 204 Metern qualitativ hochwertige, kontinuierliche Kerne. Sie liefern neue Erkenntnisse über das Ende der Eiszeit im nördlichen Alpenvorland. Hipercorig bietet damit vielversprechende Aussichten für ähnliche Bohrstellen in Bergseen wie den Bodensee und den Mondsee, flache Meeresbuchten weltweit sowie auch Einsatzmöglichkeiten an Land.

Der Kern aus dem Bodensee reiche rund 12 000 Jahre zurück.Die Entwicklung des Bohrsystems Hipercorig wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG gefördert. Partnerinstitutionen des Projektes seien das Deutsche Geo-Forschungs-Zentrum Potsdam, die Technische Universität Braunschweig, Universität Bern, Universität Insbruck, die Fraunhofer IEG, das Land Bade-Württember und die Uwitec GmbH.