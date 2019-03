Kleine Turnhalle soll heller werden

Wahre Schönheit kommt von Innen. Das hat sich in der Sitzung am Montagabend wohl auch der Langenargener Gemeinderat zu Herzen genommen und einstimmig beschlossen, dass Vorraum und Treppenhaus der kleinen Turnhalle einen frischen Anstrich bekommen. Ebenfalls überholt werden die Toiletten und Duschen.

Die Gemeinde hatte für die Frischzellenkur zunächst 50 000 Euro vorgesehen. Das Gremium befand den Betrag allerdings für zu knapp bemessen und erhöhte ihn auf 65 000 Euro. Nachdem Vorplatz und Parkflächen bereits neugestaltet worden sind beziehungsweise werden, ist jetzt das Innenleben der kleinen Turnhalle an der Reihe. Laut Sitzungsvorlage soll das Gebäude saniert werden, um es aufzuwerten, brandschutztechnische Anforderungen zu erfüllen und ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen. Dazu wird unter anderem im Zugangsbereich ein neues Metallelement mit viel transparentem Glas eingebaut, das mehr Licht in Vorraum und Treppenhaus lässt. Ebenfalls auf der Agenda: Neue Armaturen in Duschen und Toiletten.