Kleine Piraten stechen in See

Ahoi: Etwa 30 Kinder haben am Mittwoch unter der karibisch-schwäbischen Sonne in Langenargen die Lädine „St. Jodok“ geentert, um anlässlich des Kinderferienprogramms eine spannende und vergnügliche Ausfahrt zu erleben. Anfangs noch ganz in Zivil, machten sich die angehenden kleinen Seeräuber unter Anleitung des Begleitpersonals der Tourist-Info sowie des Kapitäns samt Matrosen nach dem Auslaufen daran, sich standesgemäß zu schminken und natürlich Säbel und Enterhaken zu basteln sowie die Piratenflagge zu hissen. (ah)