Kleine Musiker überzeugen bei „Jugend musiziert“

Die Schüler der Musikschule Langenargen blicken zufrieden mit ihren Lehrkräften und ihrem Leiter Florian Keller auf den Regionalentscheid von „Jugend musiziert“ zurück: 13 Kindern und Jugendliche in den Altersstufen von 1A bis 3 haben acht erste Preise, davon einer mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb und fünf zweite Preise in der Duo und Solowertung erspielt. Das teilt die Musikschule in einer Pressemitteilung mit.

Insgesamt traten rund 200 Mädchen und Jungen aus dem Landkreis Sigmaringen und dem Bodenseekreis bei dem Wettstreit an, der von den regionalen Sparkassen gefördert wird. Und das sind die Preisträger aus Langenargen: Über einen ersten Preis mit Weiterleitung durfte sich Mia Dillman am Xylophon freuen, sie konnte sich somit für den Landeswettbewerb in Renningen bei Stuttgart qualifizieren.

Erste und zweite Plätze

Weitere erste Preise erzielten Jonathan Bucher (Horn), Clea Yakaria (Klavier), Laurenz Jacob (Perkussion), Anna Molnar (Querflöte), Laura Gleiß (Klavier) Magdalena Bucher (Querflöte) und Carla Baer (Klavier). Fünf zweite Preise gingen an Ida Holz (Cello), Florentine Wähnelt (Gesang), Pia Kley (Gesang), Flora Nickel (Gesang) und Emma Steck (Gesang).

Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der jungen Musiker leisteten der Mitteilung zufolge die Lehrkräfte Andrea Grözinger, Josef Schlotter, Wolfgang Lindner, Christoph Theinert und Florian Keller.