Kleine Kapelle wird Wohnhaus

Die kleine Kapelle im Schwedi – früher von französischen Soldaten genutzt, die in Langenargen stationiert waren, und seit Jahren nicht mehr im Betrieb – soll offenbar aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt werden. Der Gemeinderat hat am Montag Plänen zugestimmt, wonach der Grundstückseigentümer das Bestandsgebäude in ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung umbauen will.

„Ein bisschen Bauchweh habe ich bei dem Projekt“, sagte Grünen-Fraktionschef Ulrich Ziebart. Zumindest werde Wohnraum geschaffen. Seine Frage: Dürfen jetzt auch die benachbarten Grundstücke in der Unteren Seestraße bebaut werden? Bürgermeister Achim Kraffts klare Antwort: „Nein.“ Baurecht ergebe sich in diesem Fall nur wegen des Bestandsgebäudes. Die Kubatur des Hauses soll weitestgehend erhalten bleiben, das Dach wird ausgebaut. „Die Pläne zeigen Eingriffe ins Gebäude, von einem Erhalt des Gebäudes kann keine Rede sein“, gab Albrecht Hanser zu bedenken. Der Gemeinderat der Freien Wähler sprach sich ebenso gegen den Umbau aus wie Silke Falch von den Grünen.