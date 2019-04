Kleine Besucher löchern Lehrkräfte mit vielen Fragen

Über eine gute Resonanz hat sich der Leiter der Musikschule Langenargen, Florian Keller, am Samstag gefreut. Beim „Schnuppertag“ haben zahlreiche Kinder und Jugendliche die Möglichkeit genutzt, sich über die verschiedenen Instrumente und deren Einsatzmöglichkeiten vor Ort zu informieren. „Wir sind mit dem Verlauf unserer Werbeaktion sehr zufrieden und freuen uns, neue Schüler in unseren Reihen begrüßen zu dürfen“, sagte Keller.

Von einem guten Zulauf mit vielen interessanten Gesprächen mit den Eltern, vor allem aber mit den Kindern, konnte Florian Keller im Anschluss an den Schnuppertag berichten. Welche Klangfarbe haben die unterschiedlichen Holzblasinstrumente? Ist Schlagzeug spielen wirklich so kompliziert? Was ist eigentlich eine Oboe? Ist Violine und Geige dasselbe? Viele Fragen, die die Lehrkräfte am vergangenen Samstag ihren meist kleinen Besuchern beantworten durften.

„Am Schnuppertag besteht die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Vielfalt der Instrumente und der Unterrichtsangebote zu verschaffen. Zudem erklären wir, wie man darauf spielt. Für die Kinder ist es ein tolles Erlebnis, wenn sie beispielsweise aus einer Trompete nach kurzer Einführung bereits die ersten Töne erzeugen können. Schließlich verbindet Musik und ist aus pädagogischer Sicht sehr wertvoll für die Entwicklung der Jüngsten“, sagte Florian Keller, der nicht nur Rektor an der Musikschule, sondern nebenbei auch als Dirigent bei der heimischen Bürgerkapelle tätig ist.

Um zu erleben und zu hören, was für schöne Töne und schließlich Lieder eine klangvolle Gemeinschaft produzieren kann, präsentierten die Kinder aus dem Bläserspiel- und dem C-Spielkreis sowie eine Abordnung aus der musikalischen Früherziehung ihren Besuchern ein kleines, aber feines Konzert.