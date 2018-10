Klein-Versailles sieht anders aus

Die Frage, warum erst der Garten und danach das Gebäude saniert werden soll, ist völlig berechtigt. Zumal die Villa allgemein und der Wintergarten im Besonderen augenscheinlich eine Rundumerneuerung nötig haben. Würde privat bestimmt niemand so planen.

Üblicherweise steht das eigene Haus aber auch nicht unter Denkmalschutz, der viel Zeit für die Planung und noch mehr Geld kostet. Dann tatsächlich lieber draußen anfangen, wo es nicht so vieler Absprachen bedarf und was laut Plan eine klare Verbesserung in Sachen Barrierefreiheit bringt. Und sind wir einmal ehrlich: Der Garten ist hübsch, aber Klein-Versailles sieht sicher anders aus.