Klaviertrios von Beethoven und Mendelssohn-Bartholdy in Langenargen

Einige Konzertbesucher waren etwas enttäuscht, dass der angekündigte Geiger Krzysztof Wegrzyn krankheitsbedingt absagen musste. Wollten doch die treuen Fans den beliebten Dozenten der öffentlichen Meisterkurse einmal auf dem Konzertpodium erleben. Aber Roland Krüger, Klavier, und Leonid Gorokhov, Cello, von ihren Duo-Auftritten in Langenargen bestens bekannt, hatten ihren Professor-Kollegen an der Hochschule für Musik Hannover Ulf Schneider mitgebracht. Ein hochkarätiger „Ersatz“, der selbst seit über zwei Jahrzehnten Mitglied des hoch angesehenen „Trio Jean Paul“ ist.

Überfallartig, mit einem starken Aufschwung aller Stimmen, der Beginn des Klaviertrios D-Dur. op. 70/1 von Ludwig van Beethoven. Nach einem kleinen Haltepunkt folgten emphatisch ausgespielte Gesangslinien am Klavier und von den beiden Streichern. Immer diesem Kontrast auf engstem Raum verpflichtet, mit traumhaften Übergängen, gestaltete das Trio den ungewohnten Anfang. Die komplizierten Imitationskünste im Mittelteil waren durch den engen Kontakt der Musiker sehr durchsichtig. Bewundernswert in welchem Fluss das Hauptthema im ganzen Satz in unterschiedlichen Facetten präsentiert wurde. Der zweite Satz, Herzstück des Werkes und eines der originellsten Stücke Beethovens, bekam wegen seiner dunklen Klänge den Beinamen „Geistertrio“. Das fahle Unisono der Streicher stand in der Einleitung einem ausdrucksstarken Motiv am Klavier gegenüber. Ganz behutsam traten die „geisterhaften“ Elemente hervor. Dann mutig ausgespielte, extreme Hoch-Tief-Lagen, extreme dynamische Wechsel und zahlreiches An- und Abschwellen. Phantasievolles Tremolo und Triller am Klavier verstärkten die geheimnisvolle Wirkung. Bis die Sextolen im Klavierbass quasi in den Untergrund abstiegen. Befreit von den kontrapunktischen Verwicklungen des Kopfsatzes zündete das Professoren-Trio ein musikalisches Feuerwerk im Presto des letzten Satzes. Voller Gesamtklang, aufblitzende Virtuosität, Haltepunkte und kleine Klavier-Kadenzen waren aber immer dem geforderten durchsichtigen Tonsatz untergeordnet.

Das Klaviertrio c-Moll, op. 66 von Felix Mendelssohn-Bartholdy gehört zu den Prüfsteinen der klassischen Literatur. Der erste Satz mit seinem drängenden Moll-Motiv und dem aufblühenden Seitenthema fordert völlig gleichberechtigte Stimmen. Bestens aufeinander eingespielt mit ständigem Wechsel der Stimmführung und Begleitung entstanden mit den kleinen Motiven ausdrucksstarke Klangfelder. Ein intimes Bild entwickelte der immer präsente Krüger am Flügel zu Beginn des Andantes im fließenden 9/8-Takt. Seine Partner Schneider und Gorokhov verschmolzen bei der Themenübernahme zu einnehmender Zweistimmigkeit mit Violine und Violoncello. Scheinbar mühelos präsentierte der Pianist die rasanten Skalen im kleinen Spuk des Scherzos. Nach einem verhaltenen Tanzthema, verschiedenen Zitaten war alles auf den Höhepunkt des gesamten Trios im Finalsatz ausgerichtet: helles C-Dur für den Choral „Vor deinen Thron tret ich hiermit“ den das Trio in orchestralem Klang auskostete. Reicher, verdienter Beifall im Corona gemäß ausverkauften Münzhof.