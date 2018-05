Klavierhaus feiert Neueröffnung mit Programm

Schmal ist der bisherige Geschäftsraum des Klavierhauses Bayha in der Lindauer Straße 91 in Langenargen gewesen – in einem Neubau dahinter können nun auch eine Reihe von Konzertflügeln präsentiert werden. Am Samstag, 5. Mai, wird die Neueröffnung gefeiert.

Stolz führen Sabrina und Christoph Bayha durch den neu entstandenen Innenhof hinüber: „Jetzt geht’s in unser Schmuckstück“, sagt Sabrina Bayha und strahlt. Alles haben sie selbst geplant und vom Bodenlegen bis zum Streichen viel Eigenarbeit hineingesteckt. „Es macht uns total viel Spaß“, versichern die beiden, davon zeugen nicht nur die im Kreis aufgestellten Klaviere und Flügel, sondern auch kleine Tischchen mit Platten in Form von Klavierdeckeln. Auch wenn sie so vielleicht noch eine anspruchsvollere Kundschaft ansprechen können, betont Christoph Bayha, dass das Klavierstimmen, der Service und die Reparatur nach wie vor sein Hauptgeschäft bleiben.

Am 5. und 6. Mai wird Neueröffnung gefeiert und Sabrina Bayha sprudelt geradezu beim Vorstellen des Programms. Es soll einfach ein schöner Tag werden, ohne auf einen möglichen Verkauf zu schielen. Draußen vor der Tür wartet auf die Gäste ein Pavillon, in dem nach Belieben auf dem Flügel gespielt werden darf, der im Sommer 2016 ein paar Wochen zum Bespiel am Seeufer stand.

Klavierhersteller stellen sich vor

Auch auf den Klavieren im weiterhin bestehenden alten Geschäftsraum darf gespielt werden, wenn man nicht drüben im neuen zuhören will. Denn da lösen sich die von Bayha vertretenen Klavierhersteller ab und plaudern über ihre Unternehmen. Nach der offiziellen Eröffnung um 10 Uhr – mit Klavierspiel natürlich – spricht um 12.30 Uhr Dr. Georg Pfeiffer, um 14 Uhr Udo Steingräber von Steingraeber & Söhne, um 15.30 Uhr Ernest Bittner, Geschäftsführer der Fa. Feurich, und um 17 Uhr Knuth Blüthner.

Nach der jeweiligen Vorstellung werden deren Flügel vom 17-jährigen Ausnahmepianisten Robert Neumann bespielt, ehe noch Gelegenheit zum Gespräch besteht. Eine besondere Attraktion wird auch das gläserne Klavier aus dem Hause Blüthner sein, das eben erst auf der Frankfurter Musikmesse vorgestellt wurde.

Eine musikalisch-literarische Soiree gestalten ab 19 Uhr die Pianistin Alexandra Neumann und der Cellist Marin Smesnoi, dazu werden Natascha und David Mikusky Texte von Peter Härtling lesen. Die Eröffnung des Klavierhauses wird abgerundet durch eine musikalische Matinee am Sonntagmorgen um 11 Uhr: Hier wird Robert Neumann, der schon mehrere internationale Wettbewerbe gewonnen hat, Werke von Chopin, Beethoven und auch eigene Kompositionen spielen.