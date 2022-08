Klavierabend mit Shaun Choo

Der Monat September steht bei den Langenargener Schlosskonzerten in diesem Jahr ganz im Zeichen junger Hochbegabungen. Einige von Ihnen haben sich bereits mehrfach bei den Internationalen Festivals junger Meister am Bodensee präsentiert. Hierzu gehört auch der Pianist Shaun Choo aus Singapur. Mittlerweile gehört er zu den Publikumslieblingen der Langenargener Schlosskonzerte, teilen die Mitarbeiter der Tourist-Info mit. Am Freitag, 2. September, ist er ab 19.30 Uhr erneut im Konzertsaal des Schlosses Montfort zu erleben. nach Angaben der Veranstalter stehen Werke von Beethoven, Schubert, Schubert/Liszt, Kreisler/Rachmaninow, Strauß/Schulz-Evler und auch von ihm selbst auf dem Programm.

Der Abend beginnt mit den 32 Variationen in c-moll von Ludwig van Beethoven. Das Variationsprinzip gehört zu den ältesten Kompositionsformen und Beethoven hat sich diesem immer wieder zugewandt. Die 32 Variationen c-moll entstanden im Jahr 1806, in einer besonders glücklichen und schaffensreichen Phase seines Lebens. Auch das nächste Werk steht in der Tonart c-moll. Es handelt sich um die erste der drei letzten Sonaten von Franz Schubert. Sie entstanden 1828 im Todesjahr des Komponisten. Nach der Pause geht es mit Schubertscher Musik weiter, allerdings in der Bearbeitung von Franz Liszt. Letzterer hat über 100 Transkriptionen von Werken anderer Komponisten angefertigt. Besonders bekannt sind seine Übertragungen von Schubert-Liedern für Klavier solo. Ihm gelang mit seinen genialen Klavierfassungen dieser berühmten Schubertlieder die Quadratur des Kreises, den seiner Zeit unterschätzten Wiener Romantiker aus dem Ghetto des Liedes ins Zentrum der romantischen Ästhetik, in den Klavierabend, zu rücken. Es folgen zwei weitere Adaptionen berühmter Vorlagen für Klavier solo; „Liebesleid“ von Fritz Kreisler übertragen aufs Klavier von Sergej Rachmaninow und der Walzer „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß, von dem Adolf Schultz-Evler eine großartige Klavierfassung erstellte. Zum Schluss des Abends lernt man den Pianisten Shaun Choo mit seinem „Rondo Fashionisto“ auch als Komponisten kennen