Klavier, Chanson und Kabarett im Münzhof

Lucy van Kuhl gastiert mit ihrem Programm „Dazwischen“ am 16. März um 20 Uhr im Münzhof Langenargen. Lucy van Kuhl zeigt in ihrem Programm, dass der „Dazwischen“-Zustand etwas Aufregendes hat. Auf ihre humorvoll-nachdenkliche Art erzählt und besingt Lucy van Kuhl Situationen aus dem Leben. Das heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. In ihren sensiblen Chansons und knackig-pointierten Kabarett-Liedern bringt sie es auf den Punkt – und das Ein oder Andere steht natürlich auch zwischen den Zeilen. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro, an der für Abendkasse 17 Euro. Karten sind erhältlich in der Tourist-Information Langenargen sowie an allen ReserviX- Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den Reservix-Vorverkaufsstellen gibt es ei der Tourist-Information Langenargen unter 07543 / 933 092.

Zu beachten ist, dass bei der Veranstaltung auch am Sitzplatz die Maskenpflicht besteht. Bei Kulturveranstaltungen gilt die 3G-Regelung.