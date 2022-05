Klassiker Treffen auf der Uferpromenade

Die Uferanlagen von Langenargen werden wieder einmal Kulisse für ein Treffen klassischer Oldtimerfahrzeuge. Das Treffen findet am Samstag, 28. Mai, von 11 bis 15 Uhr statt. Die Organisatoren Eberhard Göcke und die Gemeinde Langenargen erwarten 75 angemeldete Personenwagen aus 80 Jahren, die sich auf den Rasenflächen an der Uferpromenade präsentieren. Die Fahrzeugpalette umfasst Klassiker aus Deutschland, England, Frankreich, Italien, Japan und den USA. Um 14 Uhr erhalten die Fahrer der drei ältesten Fahrzeuge Präsentkörbe. Der Mitorganisator Eberhard Göcke ist Oldtimerfahrer aus Leidenschaft und organisiert seit 16 Jahren die Oldtimer Treffen in Langenargen. Zu Hunderten kamen in den vergangenen Jahren Oldtimerfreunde aus der Umgebung, um die gepflegten „Veteranen“ zu bewundern. Jetzt hoffen die Organisatoren nur noch auf Sonennschein. Auf dem Foto v.l.n.r. die Organisatoren Alexander Trauthwein und Eberhard Göcke mit den „Oldtimerfreunden aus Langenargen“. Foto: Valentin Müller