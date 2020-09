Klassik und Jazz begegnen sich im Langenargener Münzhof

Ein unerhörtes Streichquartett und ein ungehörtes Klavierquintett – der Konzertabend am Freitag, 4. September, im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte verspricht spannend zu werden. Das renommierte Karol Szymanowski Quartet und der süddeutsche Pianist und Komponist Peter Vogel begegnen sich um 1830 Uhr und 20.30 Uhr im Münzhof. Sie spannen den Bogen vom beginnenden 19. bis ins 21. Jahrhundert, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Erst als Ludwig van Beethoven mit Streichtrios, Klaviertrios und Violinsonaten zum anerkannten Komponisten avanciert war, wagte er sich an die ersten sechs Streichquartette, die er unter der Opuszahl 18 zusammenfasste, heißt es weiter. Das vierte von ihnen steht in c-moll und entsprach am wenigsten dem Stil seiner Vorbilder Haydn oder Mozart, sondern weist eher in die Romantik voraus. So galt es seinerzeit auch ob seiner orchestralen Klangfülle und dem oftmals geradezu solistischen Einsatz der ersten Geige als unkonventionell. Mit dem Streichquartett Op. 18/4 in c-moll eröffnet das Karol Symanowski Quartet das Programm in Langenargen.

Keine Scheu vor Konventionen kennt auch Peter Vogel. Seine Kompositionen nehmen musikalische Traditionen auf und ermöglichen ihnen neue Begegnungen. Mit ihrer Lebendigkeit, Farbe und rhythmischen Vielfalt begeistern sie immer wieder ihr Publikum, so die Veranstalter. Seine Werke wurden unter anderem in Frankfurt, Darmstadt, Kiew, Lemberg, Peking und Konstanz uraufgeführt. An diesem Abend erklingt in Langenargen zum ersten Mal sein Klavierquintett Nummer 2, das sich an sein zweites Klavierkonzert anlehnt. Historische und moderne Musik, aber auch Elemente des Jazz bilden die Grundlage zu einer individuellen Tonsprache. Der erste Satz vereint Klangfülle, schillernde Rhythmik, barocken Kontrapunkt und jazzige Improvisation und mündet in einer atmosphärischen Ballade, dem zweiten Satz. Der dritte Satz, ein mitreißender Dirty Blues in Rondoform, beschließt das facettenreiche Werk in temperamentvoller Weise, heißt es in der Pressemitteilung.

Vogel verband von Jugend an die klassische Musik mit dem Jazz. Neben dem Studium von Orgel, Klavier und Komposition spielte er in Bands und Ensembles, komponierte, arrangierte und entwarf neue Konzertformate. Mit dem Karol Szymanowski Quartet verbindet ihn eine lange, musikalische Freundschaft.

Seit der Gründung 1995 hat sich das Karol Szymanowski Quartet zu einem bemerkenswerten Streichquartette entwickelt. Es verbindet Leidenschaftlichkeit und Musikalität mit Erfahrung und musikalischen Verständnis. Preise und Auszeichnungen bestätigen sein Niveau. Es war New Generation Artist der BBC und erhielt 2005 als erstes Streichquartett den renommierten Szymanowski-Preis. Das Quartett ist weltweiter Gast auf Bühnen wie der New Yorker Carnegie Hall, der Londoner Wigmore Hall, dem Concertgebouw Amsterdam oder dem Wiener Musikverein. Die Konzerte im Münzhof finden entsprechend den geltenden Corona-Verordnungen statt, auf Abendkasse, Bewirtung und Pause wird verzichtet.