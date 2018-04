Kindermusical: Pinke und Winke verirren sich in die Festhalle

Die Kinder der Musikschule Langenargen zeigen am heutigen Mittwoch um 17.30 Uhr in der Festhalle einen musikalischen und schauspielerischen Leckerbissen. Mit dem Stück „Pinke & Winke – die Bruchastronauten“ präsentieren die Nachwuchskünstler unter der Leitung von Gertraud Vogel ein Kindermusical, das eine spannende Geschichte, lustige Lieder, Instrumentalmusik vor allem aber viel Humor zum Inhalt hat. Der Eintritt ist frei.

Seit Wochen arbeiten die Mädchen und Buben der Musikschule auf ihren großen Auftritt in der heimischen Festhalle hin. In vielen Proben haben sie Texte, Lieder, Mimik und Gesten fleißig geübt und durchgespielt. Schließlich gilt es, den Besuchern eine nahezu perfekt und unterhaltsame Aufführung zu liefern. Gertraud Vogel, die mit ihren jungen Protagonisten die Szenen und Stücke akribisch einstudiert hat, zeigt sich im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung begeistert: „Bevor das Stück geschrieben wurde, fragte ich meine Blockflötenschüler, was ihnen zum Thema Weltall einfallen würde. Roboter, Planeten, Dinos, Laserpistole, Raketen und Raumschiffe erhielt ich zur Antwort. Also machte ich mich an die Arbeit, und schrieb Lieder, die zum Thema passen, aber von der Melodie her den Kindern bekannt vorkommen könnten.“

Dinolied für die Blockflöte

Dann ging der Musikschullehrerin zufolge alles recht schnell. Aus „Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald“ entstand das Titellied „Pinke und Winke verirrten sich im All“. Da galt es, ein Dinolied für die Blockflöten zu schreiben, das schmissig und flott klingen sollte. Das Lied von der „Schlafmützenwolke“, „Die tanzenden Knochen“, „Die trampelnden Dinos“, „Triebwerke reparieren“ oder auch „Mein Raumschiff ist defekt“ bildeten schließlich das Gerüst für die klangvolle Geschichte. „Zudem verwandelte sich die Melodie ,Backe, backe Kuchen’ in ,Was braucht der Computer?’, während es den Kindern der musikalischen Früherziehung die Sternenmusik auf den Glockenspielen angetan hatte.“

Um was es geht? Pinke und Winke sind dicke Freundinnen und ziemlich draufgängerisch. Unverhofft tauchen sie mit einem Raumgleiter tief in den Weltraum hinein. Sie legen auf dem Planeten Alpha Centauri eine Bruchlandung hin und lernen den seltsamen Alltag dieser Planetenbewohner kennen. Für Pinke und Winke ist es nicht einfach, wieder zur Erde zurückzukehren, zumal draußen vor dem Planeten Centauri ein Meteorit sein Unwesen treibt.

Ihre Schützlinge seien von Beginn an begeistert gewesen, berichtet Gertraud Vogel: „Als ich die Lieder und den Inhalt geschrieben hatte, waren alle Feuer und Flamme. Ein Musical braucht eine spannende Handlung und auch Schauspieler, die ihre Rollen mögen“, erzählt die Komponistin und Regisseurin.

Draufgängerische Mädchen

Darstellerin Pia Schöllhorn stellt klar: „Ich spiele diesmal auf gar keinen Fall eine Dienerin, sondern möchte eine Planetenkönigin sein, die sagt, wo’s lang geht“. Jonas Beck findet die Rolle des Kommandanten der Weltraumritter absolut cool, während die beiden Hauptdarsteller Jospha Mößle (Pinke) und Giulia Tomaschek (Winke) sich als draufgängerische Mädchen wiedererkennen, nicht nur, um gemeinsam mit den Sternenkindern, den Dinos und Astronauten tapfer und mutig dem Unwesen entgegentreten.