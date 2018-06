Kindermusical der Musikschule Langenargen erhält viel Beifall

Rund 200 Besucher haben am Mittwochabend in der Festhalle das Kindermusical „Kuspertine, das Gespenst“ mit Freude und Begeisterung verfolgt.

Die vier- bis neunjährigen Kinder der heimischen Musikschule tauchten mit ihren Gästen ein in eine wundersame Welt voller gruseliger und doch liebevoller Geister, die mit der kleinen Klarissa so manchen Schabernack trieben. Viel Beifall und Lob war der Dank für eine gelungene und erfrischendes Bühnenstück. „Mit so vielen Besuchern hätte ich nicht gerechnet, das ist besonders für unsere jungen Künstler auf der großen Bühne eine tolle Sache“, freute sich Musikschuldirektor Gerd Lanz. Rund eine Stunde lang sangen, musizierten und tanzten die Kinder und erzählten die Geschichte von einem gelangweilten Mädchen und einer Geisterschar, die partout nicht aus ihrem Heim vertrieben werden wollte. Nach einigen unerklärbaren Vorfällen im Haus, einigen Unstimmigkeiten und reichlich Erklärungsbedarf, fanden schließlich, pünktlich zu Klarissas Geburtstag, alle friedlich zueinander und feierten ausgelassen den Jubeltag des Mädchens. ah/Foto: ah (ah)