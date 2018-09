Kindergarten Abraham weiht Außenspielanlage ein

Mit der Einweihung der neuen Außenspielanlage im evangelischen Kindergarten Abraham in Langenargen haben sich die Verantwortlichen der Kirchengemeinde sowie die sechs Erzieherinnen samt den 25 Kindern einen kleinen Traum erfüllt. „Dieser wunderbare Kindergarten ist ein Ort der Begegnung, des Spielens, des Lernens aber auch ein Ort des Glaubens“, sagte Bürgermeister Achim Krafft am Freitag in seiner Begrüßung. Rund 60 000 Euro haben die bürgerliche Gemeinde (75 Prozent) sowie die evangelische Kirchengemeinde (25 Prozent) in das Projekt investiert.

Mit einer Feier hat die evangelische Kirchengemeinde sowie die bürgerliche Gemeinde Langenargen gemeinsam mit der Leiterin des Kindergarten Abrahams, Anja Langenmair samt Kollegen, Eltern und deren Kindern am Freitag die neue Außenanlage des Kinderhorts eingeweiht.

Pfarrer Matthias Eidt sprach von einem Geschenk, auf das man stolz sein dürfe. „Die Kinder freuen sich unendlich, hier nun ausgelassen spielen und toben zu dürfen. Wir teilen diese Freude, teilen aber auch das Gebet. Mein Dank gilt dem Architekten Uwe Blasbrerg, der als Leiter des Bauausschusses unseres Kirchengemeinderates dieses Projekt auf den Weg gebracht und verantwortlich geleitet hat“, sagte Pfarrer Eidt vor der Segnung des Kinderhorts, bevor die Hauptdarsteller, die vielen fröhlichen Kinder, ihren Gästen Lieder vortrugen.

Klettern fördert die Motorik

„Ihr seid alle kleine Abrahams und Sarahs, und wohnt symbolisch gesehen in Zelten, hier dürft ihr euch wohlfühlen und eure Zeit genießen“, meinte Uwe Blasberg. Bürgermeister Achim Krafft: „Dieser Kindergarten, dieses wunderbare Gebäude, ist ein lebendiges Kleinod, das mit seinen neuen Spielgeräten nun noch mehr mit Leben gefüllt wird. Heute ist ein toller Tag für uns alle. Liebe Kinder, genießt die Zeit hier, denn sie wird sehr schnell an euch vorbeiziehen“, so Krafft, der versprach, Gemeindeseitig als Geschenk noch Sitzgelegenheiten installieren zu lassen.

Anja Langenmair, Leiterin des Kindergartens, lobte die Zusammenstellung und Qualität der Geräte, aus psychologischer und erzieherischer Sicht: „Es ist erwiesen, dass das Kletterspiel und das Balancieren nicht nur die Motorik unsere Schützlinge, sondern auch emotionale und persönliche Bindungen untereinander fördert. Mein Dank gilt allen, die uns bei der Realisierung unterstützt haben“.

Neben einem großen Klettergerüst aus Rubinienholz, dürfen sich die Kinder unter anderem künftig auf ein Vogelnest, einen erneuerten Sandspielplatz, auf einer Rutsche, auf einer Schaukel aber auch auf eine Wackelbrücke freuen.

Laut Bürgermeister Achim Krafft sollen zudem in Kürze mit Bepflanzungen die Arbeiten am neu gestalteten Eingangsbereich abgeschlossen werden.